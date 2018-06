Jedini Hrvat u Rostovu: Tito je volio zelje, krvavicu i gemišt...

Sutra će biti ravno 21 godina otkad sam došao u Rusiju, u Nižnji Novgorod, zato što jedna hrvatska firma tamo renovirala hotel - prvi hotel s pet zvjezdica izvan Moskve - i trebali su menadžere, a među tim menadžerima pozvali su i mene - započeo je svoju priču jedini Hrvat u Rostovu, s kojim je razgovarao reporter 24sata Dubravko Miličić, i dodao - Ja sam mislio ostati oko godinu, dvije, a evo ostao sam 21 godinu.

Zanimljivo je da je Srećko Lončar tijekom svoje dugogodišnje karijere kuhao za čak deset predsjednika, među kojima su Tito, Tuđman, Milošević, Putin...

- Dočekao sam Putina, a on me pitao kako to da sam tu u Rusiji, jer dva dana prije toga bio je u Hrvatskoj i bio je jako jako oduševljen Hrvatskom, sve mu se dopalo, a ja sam mu odgovorio da velikom čovjeku treba velika zemlja. Četiri milijuna stanovnika sa 140 milijuna ne može se usporediti. Primjerice, samo ova Rostovska oblast, gdje sam ja, je po kvadraturi ravna Francuskoj.

- Pio je pivu i htio je pojesti nešto originalno. Ja sam mu preporučio naše pržene lignje, ali po mom receptu. Bio je jako oduševljen i za mene je to bilo veliko priznanje.

- Zanimljivo je da kad je odlazio je očima tražio gdje sam ja. Ja sam došao do njega i dao mi je ruku i rekao da je sve bilo jako super.

Srećko kao kuhar radi već 44 godine, a počeo je u Zagrebu u InterContinentalu (kasnije Opera, a danas Westin) - prvom InterContinentalu u Europi - te kao što je već spomenuto, kuhao je i za Josipa Broza Tita.

- Tito je jako volio domaću hranu - malo dinstanog zelja, malo češnjovke, malo krvavice, gemišt je volio popit, isto kao i Franjo Tuđman. Znate, Zagorci su Zagorci, bez gemišta nigdje.

A dobro poznaje i Stipu Pletikosu, koji je svojevremeno branio u Rostovu.

- Stipe je bio, što bi Rusi rekli, hodajuća legenda. On je bio veliki autoritet u klubu, bio je jako pobožan čovjek, što je i danas. Ima prekrasnu porodicu, djecu...

- U Rusiji imaju jednu nagradu koja se zove 'srce' koju navijači svake godine daju igraču kojeg izaberu kao najdražeg, koji je njihovo srce. U Spartaku u Moskvi Stipe je dobio to, ovdje je dobio dva...

- Tu imam zastavicu Rostova na koju se on potpisao i tako je meni zahvalio na te četiri prekrasne godine, koliko smo se mi družili. U ponedjeljak dolazi ovdje i obavezno dolazi meni, već smo se čuli, stalno se dopisujemo. On je mene htio vratiti u Hrvatsku, u Split, da ja i on otvorimo jedan riblji restoran.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.