TEŠKA POVREDA

Jedna od najboljih skijašica ikad doživjela strašan pad i ozljedu. Neslavno će završiti karijeru!?

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Lara Gut-Behrami doživjela je težak pad na treningu superveleslalomu na Copper Mountainu. Ozlijedila je koljeno te se sumnja i na potres mozga što bi moglo značiti kraj karijere

Švicarska skijašica Lara Gut-Behrami (34) ozlijedila je koljeno na treningu superveleslalomu na Copper Mountainu zbog čega je očekuje povratak u domovinu. 

FILE PHOTO: FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

- Početni pregledi na licu mjesta ukazuju na ozljedu lijevog koljena - objavio je Švicarski skijaški savez dodavši kako će se 34-godišnja skijašica iz Ticina vratiti u Švicarsku "kako bi se podvrgnula daljnjim liječničkim pregledima".

Gut-Behrami je 29. studenog na Copper Mountain trebala nastupiti u superveleslalomu. Švicarka je početkom zime najavila kako je ovo njezina posljednja sezona u karijeri. Sumnja se na potres mozga, ali se razmatra i moguće puknuće križnog ligamenta i oštećenje meniskusa. Atletičarka iz Ticina će se u petak vratiti u Švicarsku na daljnje preglede. Ako liječnici potvrde strah od teške ozljede lijevog koljena, to bi vjerojatno značilo kraj njene karijere, piše Blick

- Ne ostavljam vrata nimalo otvorena. Otvaram vrata za nove stvari u svom životu - kazala je uoči starta sezone u Soldenu koncem listopada.

Tijekom karijere je ostvarila je 48 pobjeda u Svjetskom kupu u tri discipline, što je čini jednom od najuspješnijih skijašica svih vremena. Prva je žena s najmanje deset pobjeda u Svjetskom kupu u tri različite discipline, u superveleslalomu, supustu i veleslalomu. Dva puta je bila ukupna pobjednica Svjetsko kupa (2016, 2024), a ima i još sedam malih Globusa. Osvojila je i olimpijsko zlato u super-g u Pekingu 2022. godine, u Pekingu je osvojila i broncu u veleslalomu, dok je u Sočiju 2014. osvojila broncu u spustu.

