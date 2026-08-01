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TRENERI LOKOSA I ISTRE

Jelavić: Nismo djelovali dobro, ali smo veseli zbog rezultata. Cabello: Rezultat nije pošten...

Piše Josip Tolić,
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Jelavić: Nismo djelovali dobro, ali smo veseli zbog rezultata. Cabello: Rezultat nije pošten...
Pula : Utakmica izmedju NK Istre 1961 i NK Lokomotiva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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ISTRA - LOKOMOTIVA 2-3 Lokomotiva šokirala Istru 3-2 na otvaranju HNL-a: domaćin je promašivao na sve strane, a Jelavićevu ekipu spasila je hladna realizacija

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Nikica Jelavić vjerojatno ni sam ne zna kako je iščupao pobjedu s Lokomotivom kod Istre 1961 na otvaranju HNL-a (3-2) iako je domaćin imao 23 udarca, a njegova momčad svega 10.

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Golovi Istra-Lokomotiva VIDEO
Golovi Istra-Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Sretni smo i veseli zbog rezultata iako nismo djelovali dobro. U fazama je bila utakmica, pet-šest minuta dobri, a onda nas nema nigdje 15 minuta. Nisam zadovoljan igrom, ali rezultat na kraju sve to smiri tako da imamo neki mir. Otvorili smo prvenstvo pobjedom i to je najvažnije - rekao je trener lokosa za MAXSport.

Pula : Utakmica izmedju NK Istre 1961 i NK Lokomotiva
Pula : Utakmica izmedju NK Istre 1961 i NK Lokomotiva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

S druge strane, novi trener Istre Javier Cabello ima za čim žaliti, uz poništeni gol Nika Škafara Žužića i silne velike prilike ostao je bez ičega.

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- Odigrali smo vrlo dobro, rezultat nije pošten. Zaslužili smo više. Kasnije sam saznao da smo jedna od najmlađih momčadi u povijesti HNL-a, to znači puno. Ovo je put i dokaz da radimo dobar posao. Rezultat nije dobar, pogotovo zbog zadnjeg gola. Moramo napredovati u malim detaljima, ali je ovo put koji želimo pratiti.

Pula : Utakmica izmedju NK Istre 1961 i NK Lokomotiva
Pula : Utakmica izmedju NK Istre 1961 i NK Lokomotiva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Puljani će u drugom kolu u goste Hajduku (9. kolovoza, 21 sat), dok će Lokomotiva dan ranije u isto vrijeme dočekati Goricu.

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