Jeličić: Garciju pljuju oni treneri koji imaju više cipela u gu*ici, nego u ormariću za cipele...

Hajduk je na domaćem terenu izgubio od Dinama 2-0. "Modri" su tijekom cijelog susreta bili bolja i konkretnija momčad, a pogotke za pobjedu zagrebačkoj momčadi postigli su Hoxha i Bakrar. U studiju HNL-a vječni derbi komentirali su i stručni komentatori Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

- Neobično je da na ovakvu prijateljsku utakmicu dođe 33.000 ljudi, a domaćin napravi pet prekršaja, ne dobije žuti karton i želi se nadigravati u tempu koji je jako loš za derbi. Dinamo je zasluženo pobijedio. Hajduk je mogao spriječiti ta dva gola, ali nije zaslužio ništa više od ovoga. U drugom dijelu očekivali smo pritisak, ali ga nije bilo. Da su igrali još tri utakmice, ne bi zabili – rekao je Vejić, posljednji kapetan koji je u Hajdukovu dresu podignuo trofej prvaka HNL-a.

Jeličić se osvrnuo na korektne odnose između dvaju klubova koji godinama nisu bili takvi.

- Prije svega, utakmica je bila jako korektna, za razliku od većine derbija. Od početka prvenstva, otkako se promijenila garnitura u Dinamu, vidimo konačno lijepo ponašanje čelnika Dinama i Hajduka. Bili su na ručku, čestitali su jedni drugima. To je važno za hrvatski nogomet jer on ovisi o naša dva najveća kluba. Zato mi je bilo drago to vidjeti - rekao je Jeličić.

Nakon analize događaja uoči utakmice i atmosfere na stadionu, dvojac je prešao na samu igru koju smo gledali u subotu na Poljudu.

- Nijedan trener nije dobio niti izgubio ovu utakmicu. Hoxha i Bakrar su je dobili svojom individualnom vrijednošću. Nisam pobornik teze da je problem u pet prekršaja. Treba znati kada napraviti prekršaj, a oni to nisu znali. Utakmica je imala psihološku težinu i oba su trenera ušla opreznije. Sviđa mi se Garcijina filozofija, ali protiv Varaždina i Dinama s momčadi nije stvorio pravu šansu. Hajduk je bio u posljednjoj trećini, ali igrači nisu napravili ključan potez. Iskreno, tu se radi i o novcu. Dinamo je platio Bakrara i Bennacera koji su ušli u igru i imali četiri driblinga, jednako koliko i cijeli Hajduk - rekao je Joško Jeličić i dodao:

- Garciji je otišlo 11 igrača, a stiglo novih 10. Oni se još uigravaju, a s druge strane imamo ekipu koja je skuplja, individualno kvalitetnija i još uvijek u procesu izgradnje. Dinamo je rutinski pobijedio na individualnu kvalitetu. Oni mogu samo rasti i ovo je najveća pobjeda za Marija Kovačevića.

Jeličić se posebno osvrnuo na komentare kolega trenera koji su nakon poraza propitivali Garcijinu sposobnost.

- Jasno je da je Dinamo u prednosti, ali dovoditi u pitanje Garciju… Jasno je da navijači imaju svoje zamjerke, da će reagirati i biti impulzivni, ali ne razumijem kad treneri i kolege pljuju po njemu. Nije ni čudno da predsjednici klubova mete podove s trenerima i imaju više cipela u guzici nego u ormariću za cipele jer su takvi. Nikada nećete čuti da liječnik tako govori o svojem kolegi. Trpili smo izbornika Italije s onim "hrkljušom" godinu dana, pa pustite Garciju da radi - naglasio je Jeličić.