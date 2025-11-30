Jeličić: Ne bih trenirao Hajduk za milijarde. Koji je to stres...

Joško Jeličić se uz voditeljicu Valentinu Miletić i Hrvoja Vejića osvrnuo na događaje iz 15. kola HNL-a u emisiji Studio HNL koja se emitira na MaxSportu, a bivši "vatreni" posebno je dojmljiv bio tijekom komentiranja Hajduka. U emisiji je pohvalio mentalitet Hajdukova trenera Gonzala Garcije.

- Ne bih bio trener Hajduka da mi daju milijarde. Koja je to razina nošenja sa stresom i svega...Volio bih biti i Garcijin prijatelj. On je stalno pozitivan. Kad god bi mi bilo teško, ja bih ga nazvao i on bi me izvukao. Jučer je bilo očito mlataranje igrača Hajduka na svaku sudačku odluku - rekao je te nastavio...

Foto: MAXSport

- Razumijem frustraciju, ali Hajduk u zadnjih 15 utakmica ima u prosjeku svaku treću utakmicu crveni karton i nijedan penal dosuđen protiv sebe. Svi su ti kartoni bili, ali ne može biti ovoliko nervoze.

Dotaknuo se i rezultata Dinama te Rijeke u europskim natjecanjima.

- Došlo je takvo vrijeme da ja moram otići u susjednu državu da pogledam pobjedu hrvatskog kluba u Europi - rekao je, misleći na pobjedu Zrinjskog protiv Hackena.