Obavijesti

Sport

Komentari 13
POTPUNO OTVORENO

Jeličić: Ne bih trenirao Hajduk za milijarde. Koji je to stres...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Jeličić: Ne bih trenirao Hajduk za milijarde. Koji je to stres...
Foto: MAXSport

Došlo je takvo vrijeme da ja moram otići u susjednu državu da pogledam pobjedu hrvatskog kluba u Europi, rekao je Jeličić, koji poručuje kako Hajdukovi igrači ne bi trebali biti toliko nervozni

Joško Jeličić se uz voditeljicu Valentinu Miletić i Hrvoja Vejića osvrnuo na događaje iz 15. kola HNL-a u emisiji Studio HNL koja se emitira na MaxSportu, a bivši "vatreni" posebno je dojmljiv bio tijekom komentiranja Hajduka. U emisiji je pohvalio mentalitet Hajdukova trenera Gonzala Garcije.

- Ne bih bio trener Hajduka da mi daju milijarde. Koja je to razina nošenja sa stresom i svega...Volio bih biti i Garcijin prijatelj. On je stalno pozitivan. Kad god bi mi bilo teško, ja bih ga nazvao i on bi me izvukao. Jučer je bilo očito mlataranje igrača Hajduka na svaku sudačku odluku - rekao je te nastavio...

Foto: MAXSport

- Razumijem frustraciju, ali Hajduk u zadnjih 15 utakmica ima u prosjeku svaku treću utakmicu crveni karton i nijedan penal dosuđen protiv sebe. Svi su ti kartoni bili, ali ne može biti ovoliko nervoze.

Dotaknuo se i rezultata Dinama te Rijeke u europskim natjecanjima.

JELA STRIJELA Jeličić: Subota popodne, Split, sunce i očajni nogomet. Gledao sam utakmicu jer mi je to posao
Jeličić: Subota popodne, Split, sunce i očajni nogomet. Gledao sam utakmicu jer mi je to posao
VELIKI HRVATSKI TALENT Jeličić otkrio transfer Dinama? 'Na zimu ili ljeto na Maksimiru'
Jeličić otkrio transfer Dinama? 'Na zimu ili ljeto na Maksimiru'

- Došlo je takvo vrijeme da ja moram otići u susjednu državu da pogledam pobjedu hrvatskog kluba u Europi - rekao je, misleći na pobjedu Zrinjskog protiv Hackena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote
NAJGLAMUROZNIJA ŽENA GODINE

FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote

Fatima Diame (29) španjolska je olimpijka i medicinska sestra koja je zasjala na nagradama za najglamurozniju ženu godine. Njezini nastupi na OI u Parizu izazvali su veliku pažnju
FOTO Ovako će izgledati stadion od milijardu eura! Na njemu će se igrati finale Mundijala 2030.
SAUDIJCI RADE PUNOM PAROM

FOTO Ovako će izgledati stadion od milijardu eura! Na njemu će se igrati finale Mundijala 2030.

Saudijska Arabija je dobila domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2034. godine. Planovi su u punom zamahu, a nacrt stadiona od milijardu eura na kojem će se igrati finale je impresivan i odiše luksuzom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025