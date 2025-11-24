Obavijesti

Bivši 'vatreni': Beljin problem je psihološki. Nije zadovoljan, a u Dinamo je očekivao uhvatiti SP

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Bivši 'vatreni': Beljin problem je psihološki. Nije zadovoljan, a u Dinamo je očekivao uhvatiti SP
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Beljo je za hrvatsku 'A' reprezentaciju odigrao dvije utakmice u listopadskom ciklusu 2023. godine. Ukupno je na travnjaku proveo 55 minuta, a mora pronaći dobru formu u dresu Dinama

Napadač Dinama, Dion Drena Beljo (23), nije zabio ligaški gol čak 51 dan. Takvu krizu na Maksimirskoj 128 nije se očekivala od nogometaša za kojeg je Dinamo izdvojio čak četiri milijuna eura odštete, i to bez uključenih bonusa s kojima ovaj posao može postati najveći u povijesti 'modrih'.

Beljo na terenu ne "pršti" od samopouzdanja, iako je sjajno ušao u sezonu i zabio četiri gola u četiri kola, zabio je i dva gola Fenerbahčeu u prvom kolu Europske lige, ali... Nakon toga Beljo je pao u formi i nije zatresao mrežu od susreta s Lokomotivom 5. listopada, izuzev visoke pobjede u Kupu nad Karlovcem prošli tjedan.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

HRT-ov stručni komentator, Vedran Ješe, komentirao je situaciju u emisiji Stadion.

BORBA S DIJABETESOM Dinamova legenda Goran Jurić: Utakmicu bih završio ne znajući gdje sam, ali nisam odustajao
Dinamova legenda Goran Jurić: Utakmicu bih završio ne znajući gdje sam, ali nisam odustajao

- Nije izgledao dobro, mislim da je psihički problem kod njega. On je jako dobro plaćen, više nego inače za naše prilike i to se onda više gleda. Jako je dobro počeo, četiri gola na startu, dva protiv Fenera, a onda veliki pad. Mislim da je u pitanju psihološki problem, vidimo njegovu facu - rekao je i nastavio...

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Govor tijela, nije sretan kad izlazi iz igre, nije sretan kad ulazi u igru. Bakrar je iskoristio svoju šansu. Vjerojatno je Beljo mislio i iz Dinama otići na Svjetsko prvenstvo, ali trenutno to kod njega ne izgleda dobro - zaključio je.

VELIKI HRVATSKI TALENT Jeličić otkrio transfer Dinama? 'Na zimu ili ljeto na Maksimiru'
Jeličić otkrio transfer Dinama? 'Na zimu ili ljeto na Maksimiru'

Beljo je za hrvatsku 'A' reprezentaciju odigrao dvije utakmice u listopadskom ciklusu 2023. godine. Ukupno je na travnjaku proveo 55 minuta, a mora pronaći dobru formu u dresu Dinama kako bi se našao među putnicima za SAD.

Ješe je dodao kako je Dinamo donio dobru odluku zadržavanjem Kovačevića.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Mislim da je napravio dobar potez time što nije smijenio trenera, jer obično se kod nas smijeni trener, a igraču dlaka ne padne s glave. Dobro je napravio što je izašao pred medije i time zapravo preuzeo odgovornost.

Komentirao je i Marka Livaju.

- Znam kao informaciju da je pod Mislavom Karoglanom igrao pod injekcijom, i to 12, 13 utakmica, to se čuvalo u tajnosti, javnost nije znala. Sad, što je sad tu u pitanju, to ne znam, nije u konačnici nama da sudimo, rekao je.

