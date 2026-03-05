Obavijesti

ČUDNA SITUACIJA

Jezivo! Dvostruki svjetski prvak u Formuli 1 boji se sjesti u bolid: 'Adrenalin je puno jači od boli'

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Osjećamo utrnulost u prstima i stopalima zbog te niske frekvencije cijelo vrijeme u bolidu. Da se borimo za pobjede mogli bismo biti u bolidu i tri sata! Ali ne bi trebalo tako biti, poručio je Fernando Alonso

Početak nove sezone Formule 1 donio je šokantne vijesti iz tabora Aston Martina. Legendarni dizajner i novi šef momčadi, Adrian Newey, priznao je uoči Velike nagrade Australije da novi bolid AMR26 predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za vozače. Dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso (44) ne smije voziti više od 25 krugova u komadu zbog opasnosti od trajnog oštećenja živaca u rukama.

Sezona 2026. trebala je biti početak nove, slavne ere za Aston Martin. S novim pravilima, novom tvornicom i dizajnerskim genijem Neweyem na čelu, očekivanja su bila ogromna. Međutim, partnerstvo s Hondom, koja isporučuje pogonske jedinice, pretvorilo se u noćnu moru i prije prve utrke.

Pre Season Testing
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Glavni problem su ekstremne vibracije koje dolaze iz motora, a koje su toliko jake da se prenose kroz cijelu šasiju do upravljača i, u konačnici, do samih vozača. Posljedice su dvostruke. S jedne strane, bolid se doslovno raspada na stazi, što je Newey i sam potvrdio.

​- Te vibracije u šasiji uzrokuju probleme s pouzdanošću: retrovizori otpadaju, stražnja svjetla otpadaju, sve takve stvari kojima se moramo baviti - priznao je Newey pred novinarima.

​- Ali puno značajniji problem je što se te vibracije prenose sve do prstiju vozača - dodao je.

To je dovelo do alarmantne situacije u kojoj momčad mora ograničiti vožnju kako bi zaštitila zdravlje svojih zvijezda. Newey je bez okolišanja iznio frapantne detalje.

Pre Season Testing
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

​- Fernando smatra da ne može odvoziti više od 25 uzastopnih krugova prije nego što riskira trajno oštećenje živaca u rukama. Lanceovo je mišljenje da on ne može izdržati više od 15 krugova prije tog praga - rekao je Newey i time potvrdio da je momčad u ozbiljnim problemima.

Stroll: 'Kao da vas udari struja'

Vozači su također progovorili o neugodnom iskustvu u novom AMR26 bolidu. Iako je Alonso pokušao umanjiti dramatičnost situacije, priznao je da problem postoji i da se mora hitno riješiti.

​- Osjećamo utrnulost u prstima i stopalima zbog te niske frekvencije cijelo vrijeme u bolidu. Adrenalin je puno jači od boli. Da se borimo za pobjedu, mogli bismo biti u bolidu i tri sata! Definitivno je to nešto neuobičajeno. Ne bi trebalo tako biti i ne znamo posljedice ako nastavimo tako voziti mjesecima - izjavio je Alonso.

Australian Grand Prix
Foto: MARK PETERSON/REUTERS

Njegov momčadski kolega, Lance Stroll, bio je puno direktniji u opisu osjećaja.

​- Kao da vas udari struja u električnoj stolici, nije daleko od toga. To je vrlo neugodna vibracija. Loša je za motor, ali i za čovjeka u bolidu. Moramo to riješiti i vjerujem da hoćemo.

"Strogo ograničeni" nastupi u Melbourneu

Zbog svega navedenog, Aston Martin u prvu utrku sezone ulazi praktički bez ikakvih izgleda za dovršetak. Utrka u Melbourneu vozi se 58 krugova, što je daleko iznad praga izdržljivosti koji su vozači naveli. Newey je potvrdio da će nastupi na treninzima i u samoj utrci biti "strogo ograničeni" dok se ne pronađe rješenje na samom izvoru vibracija.

Situacija je kulminacija katastrofalnih predsezonskih testiranja u Bahreinu, gdje je momčad odvozila najmanje krugova od svih (samo 128 u tri dana) i bilježila najsporija vremena. Iz Honde su priznali da još nisu pronašli "osnovni uzrok" problema te da pogonska jedinica zbog sigurnosti ne radi punom snagom. Podsjetimo, sezona počinje ovog vikenda, a utrka je 8. ožujka u 5 sati po hrvatskom vremenu.

