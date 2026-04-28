SRBIN BRILJIRAO

Jokić ovaj put znao s Gobertom, Nuggetsi spasili prvu meč loptu

Piše Luka Tunjić,
Jokić ovaj put znao s Gobertom, Nuggetsi spasili prvu meč loptu
Minnesota Timberwolves nisu iskoristili prvu priliku protiv Denver Nuggetsa! Jokić briljirao s triple-doubleom i vodio Nuggetse do pobjede 125-113. Minnesota muku muči s ozljedama, ali borba se nastavlja u šestu utakmicu

Admiral

Desetkovana Minnesota Timberwolves nije iskoristila prvu “meč loptu” u prvoj rundi doigravanja protiv Denver Nuggetsa. Momčad iz Colorada slavila je 125-113 u Ball Areni i smanjila na 3-2 u seriji, no pred njima je i dalje težak zadatak, šesta utakmica igra se u Minnesoti.

Nikola Jokić, koji se u ovoj seriji mučio protiv četverostrukog najboljeg obrambenog igrača lige Rudyja Goberta, ovaj je put bio na razini MVP-ja. Upisao je triple-double, već 23. u doigravanju tijekom svoje karijere i tako se dodatno približio rekorderu Magicu Johnsonu (30), dok je LeBron James na 28. Jokić je utakmicu završio s 27 koševa, 12 skokova i 16 asistencija uz 60 posto šuta (9/15).

Veliku podršku imao je u Jamalu Murrayju, koji je dodao 24 koša i sedam asistencija, dok je 20 poena ubacio i Spencer Jones, kojem je ovo druga sezona u ligi.

Houston je spriječio 'metlu', a Boston na korak do prolaska

Minnesota, s druge strane, ima ozbiljnih problema s ozljedama koje su joj znatno poremetile rotaciju. U četvrtoj utakmici ozlijedio se Donte DiVincenzo, pukla mu je Ahilova tetiva i čeka ga dulja pauza. Nešto bolje prošao je prvi igrač momčadi Anthony Edwards, koji je zaradio hiperekstenziju koljena.

Iako se u prvi mah strahovalo od težih oštećenja ligamenata, iz kluba su poručili da bi se mogao vratiti za nekoliko tjedana. Pitanje je, međutim, hoće li momčad Chrisa Fincah do tada još uvijek biti u doigravanju.

Jokić saznao kaznu za nedavni obračun. Evo koliko mora platiti

Problemi tu nisu stali, u petoj utakmici ozlijedio se i Naz Reid (gležanj). U takvim okolnostima istaknuo se Julius Randle, koji je odigrao odličnu, svestranu utakmicu s 27 koševa, devet skokova i šest asistencija.

Komentari 0
