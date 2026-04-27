Jokić proživljavao pravu dramu: 'Netko je ukrao moje gaće!'

Denver Nuggetsi proživljavaju teške trenutke u doigravanju. Nakon novog poraza od Minnesota Timberwolvesa 112-96, zaostatak u seriji popeo se na 3-1 i aktualni prvaci su na rubu ispadanja. Frustracije su očite na terenu, a sudeći po bizarnoj situaciji nakon utakmice, nervoza se prenijela i u svlačionicu. Glavni akter bio je Nikola Jokić, koji je pomislio da je osim utakmice izgubio i nešto vrlo osobno.

Nakon što se dim razišao poslije najbolnijeg poraza sezone, Nikola Jokić izašao je iz tuša u svlačionici Denvera i doživio šok. Najnužniji komad odjeće koji mu je trebao da se obuče je netragom nestao. The Athletic je izvijestio o pravoj maloj drami u kojoj je srpski centar bio uvjeren da je postao žrtva krađe.

"Netko mi je ukrao gaće," navodno je urlao Jokić, a svjedoci su ga opisali kao "dijelom uznemirenog, dijelom uspaničenog, a dijelom iznerviranog". Gledao je gore, dolje, lijevo i desno, potpuno zbunjen i frustriran, s izrazom nevjerice na licu kao da želi reći "ma daj, šalite se".

S obzirom na to kako obrana Minnesote igra u ovoj seriji, "kradući" Nuggetsima prednost, momentum i ponos, ne bi bilo potpuno iznenađujuće da se odnekud pojavio i neki njihov igrač s Jokićevim gaćama.

Misterij je brzo riješen

Ipak, misterij je brzo riješen. Jokić je nakon kraće potrage pronašao svoj izgubljeni predmet, neupadljivo prebačen preko šipke u njegovu ormariću. No, on i ostatak Nuggetsa napustili su Minneapolis i dalje tražeći odgovore na pitanje kako je Minnesota preuzela potpunu kontrolu nad serijom. Tenzije u momčadi su visoke, što potvrđuju i reakcije nakon utakmice.

Jamal Murray napustio je svlačionicu bez razgovora s medijima, a Jokić nije bio raspoložen detaljnije komentirati sukob s Jadenom McDanielsom pred sam kraj susreta, zbog kojeg je na kraju i isključen.

Jokićeva frustracija vjerojatno je proizašla iz nemoći na terenu. Srpski centar, inače trostruki MVP lige, bio je neuobičajeno samokritičan. Na pitanje da ocijeni svoju igru, kratko je odgovorio: "Prosječna". Otvoreno je priznao zasluge svom izravnom čuvaru, Rudyju Gobertu, četverostrukome najboljem obrambenom igraču lige.

​- Malo je od svega pomalo. Ne šutiram loptu baš dobro, pogotovo za tri poena. Rudy radi dobar posao, fizički je jak, testira suce, ometa šuteve. Stvarno je dobar branič. I ne samo on, cijela njihova momčad igra jako dobro. Veliki su, dugi, visoki, stalno te guraju - objasnio je Jokić.

Kroz četiri utakmice u seriji, Jokić je na prosjeku od 25 poena, 14,5 skokova i 7,8 asistencija, ali uz za njega vrlo skroman postotak šuta iz igre od 39 posto, te samo pet pogođenih trica iz 27 pokušaja. Nuggetsi se sada vraćaju u Denver gdje u petoj utakmici moraju pobijediti kako bi ostali u igri za obranu naslova.