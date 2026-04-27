ZVIJEZDA U NEVOLJAMA

Jokić proživljavao pravu dramu: 'Netko je ukrao moje gaće!'

Svjedoci su ga opisali kao 'dijelom uznemirenog, dijelom uspaničenog, a dijelom iznerviranog'. Gledao je gore, dolje, lijevo i desno, potpuno zbunjen i frustriran

Denver Nuggetsi proživljavaju teške trenutke u doigravanju. Nakon novog poraza od Minnesota Timberwolvesa 112-96, zaostatak u seriji popeo se na 3-1 i aktualni prvaci su na rubu ispadanja. Frustracije su očite na terenu, a sudeći po bizarnoj situaciji nakon utakmice, nervoza se prenijela i u svlačionicu. Glavni akter bio je Nikola Jokić, koji je pomislio da je osim utakmice izgubio i nešto vrlo osobno.

Nakon što se dim razišao poslije najbolnijeg poraza sezone, Nikola Jokić izašao je iz tuša u svlačionici Denvera i doživio šok. Najnužniji komad odjeće koji mu je trebao da se obuče je netragom nestao. The Athletic je izvijestio o pravoj maloj drami u kojoj je srpski centar bio uvjeren da je postao žrtva krađe.

"Netko mi je ukrao gaće," navodno je urlao Jokić, a svjedoci su ga opisali kao "dijelom uznemirenog, dijelom uspaničenog, a dijelom iznerviranog". Gledao je gore, dolje, lijevo i desno, potpuno zbunjen i frustriran, s izrazom nevjerice na licu kao da želi reći "ma daj, šalite se".

NBA DOIGRAVANJE Houston je spriječio 'metlu', a Boston na korak do prolaska
Houston je spriječio 'metlu', a Boston na korak do prolaska

S obzirom na to kako obrana Minnesote igra u ovoj seriji, "kradući" Nuggetsima prednost, momentum i ponos, ne bi bilo potpuno iznenađujuće da se odnekud pojavio i neki njihov igrač s Jokićevim gaćama.

Ipak, misterij je brzo riješen. Jokić je nakon kraće potrage pronašao svoj izgubljeni predmet, neupadljivo prebačen preko šipke u njegovu ormariću. No, on i ostatak Nuggetsa napustili su Minneapolis i dalje tražeći odgovore na pitanje kako je Minnesota preuzela potpunu kontrolu nad serijom. Tenzije u momčadi su visoke, što potvrđuju i reakcije nakon utakmice.

Jamal Murray napustio je svlačionicu bez razgovora s medijima, a Jokić nije bio raspoložen detaljnije komentirati sukob s Jadenom McDanielsom pred sam kraj susreta, zbog kojeg je na kraju i isključen.

KRAJ IDILE Šokantan kraj: Megan Thee Stallion brutalno ostavila NBA zvijezdu i optužila ga za prevaru
Šokantan kraj: Megan Thee Stallion brutalno ostavila NBA zvijezdu i optužila ga za prevaru

Jokićeva frustracija vjerojatno je proizašla iz nemoći na terenu. Srpski centar, inače trostruki MVP lige, bio je neuobičajeno samokritičan. Na pitanje da ocijeni svoju igru, kratko je odgovorio: "Prosječna". Otvoreno je priznao zasluge svom izravnom čuvaru, Rudyju Gobertu, četverostrukome najboljem obrambenom igraču lige.

​- Malo je od svega pomalo. Ne šutiram loptu baš dobro, pogotovo za tri poena. Rudy radi dobar posao, fizički je jak, testira suce, ometa šuteve. Stvarno je dobar branič. I ne samo on, cijela njihova momčad igra jako dobro. Veliki su, dugi, visoki, stalno te guraju - objasnio je Jokić.

Kroz četiri utakmice u seriji, Jokić je na prosjeku od 25 poena, 14,5 skokova i 7,8 asistencija, ali uz za njega vrlo skroman postotak šuta iz igre od 39 posto, te samo pet pogođenih trica iz 27 pokušaja. Nuggetsi se sada vraćaju u Denver gdje u petoj utakmici moraju pobijediti kako bi ostali u igri za obranu naslova.

