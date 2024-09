Joshua: Hrgović je bio babaroga teške kategorije. Dubois bi ga nokautirao da se meč nastavio

Filip Hrgović (32) propustio je priliku osvojiti IBF-ov pojas privremenog prvaka protiv Daniela Duboisa (27) 1. lipnja ove godine. Žal zbog propuštenog i poraza je još veća jer su Duboisa promovirali iz privremenog prvaka u "pravog" nakon što je Oleksandr Usik (37) napustio IBF-ov pojas. Ukrajinac je to učinio zbog pritiska organizacije da prije revanša s Tysonom Furyjem odradi meč s privremenim prvakom.

Englez je tako dobio drugu veliku priliku u teškoj kategoriji i 21. rujna branit će pojas prvi put protiv Anthonyja Joshue (34). Podsjetimo, Dubois je već jednom napadao tri cijenjene svjetske titule (WBO, IBF i WBA) protiv Usika, ali je poražen nokautom u devetoj rundi. Sada se na meč između Hrgovića i Duboisa osvrnuo Anthony Joshua, koji je očito pažljivo pratio tu borbu kako bi skautirao svog budućeg protivnika.

- Išao sam na taj meč i uživo gledao borbu. Kao što ste rekli, Hrgović je bio ‘babaroga‘ i ljudi su ga poštovali. Dubois je odradio dobar meč, ali to nije bilo dovoljno dobro. Bilo je trenutaka u meču kada je Dubois preuzimao kontrolu, no Hrgović bi ponovno dominirao. Bio je to dobar meč - rekao je Joshua.

Hrgović je dobro započeo meč, iako je bio nešto sporiji nego inače. Vidjelo se kako je intenzivno radio na ofenzivnom boksu, no defenziva se ponovno pokazala slabijom stranom. Do sada je Hrvat imao problema s tim aspektom, ali protivnici, osim Zhileija Zhanga (41), nisu imali dovoljno kvalitete da to iskoriste.

'Nokautirao bi ga i da liječnik nije prekinuo borbu'

Kako je borba odmicala, Hrgović je fizički padao, a samo nekoliko dana prije borbe imao je zdravstvene probleme zbog kojih je morao koristiti antibiotike. U šestoj rundi zadobio je posjekotinu koja se sa svakim udarcem sve više širila. Dvije runde kasnije, sudac je morao prekinuti meč i pozvati liječnika koji je ustvrdio da je posjekotina prevelika da bi se borba nastavila, pa je Dubois slavio tehničkim nokautom.

- Može se uočiti kako je Dubois u jednom dijelu borbe napravio iskorak, što se dogodilo zbog razlike u kondicijskoj spremi. Dubois je uspijevao probiti vlastite barijere, dok Hrgović nije uspio. Kada jednom prođete kroz takav ‘zid‘, to vas djelomično ošteti, a ubrzo ponovno nailazite na novu barijeru. Da nije bilo posjekotina na Hrgovićevom licu, mislim da bi ga Dubois nokautirao u nekom trenutku borbe.

Hrvatski borac trenutačno nema ugovoren meč i već dulje vrijeme nije prisutan u javnosti. Prema riječima Eddieja Hearna, Hrgović će se morati ponovno dokazivati protiv mladih zvijezda koje ciljaju vrh teške kategorije.