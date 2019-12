Joshua jasan: Sljedeće godine želim najbolje, Wildera i Furyja

Pojasevi su natrag u Joshuinom vlasništvu, Ruiz može dalje tulumariti, a pitanje je tko će sljedeći u ring protiv 'britanskog Apolona'? Tamošnji ga mediji povezuju s Aleksandra Usyka (32) ili Kubrata Puleva (38), ali izgleda da prvak ima drugačije planove.

Foto: Reuters

- Volio bi da moj sljedeći meč bude protiv Wildera ili Furyja. Idem korak po korak, kad god su spremni znaju gdje me mogu naći. Nisam šampion koji bježi, želim se boriti protiv najboljih na svijetu, a to su Deontay Wilder i Tyson Fury. Stvarno bi volio priliku da ih pobijedim - poručio je AJ.

Prema pisanju Engleza, Joshua bi trebao u ring već u veljači i to na stadionu Tottenham Hotspursa. Tako bi zdanje od 60.000 mjesta moglo biti ispunjeno do posljednjeg mjesta. Wilder ili Fury protiv Joshue, bila bi to spektakularna borba, ali u ovom trenutku to i nije izgledno unatoč Joshuinim riječima.

- Bilo bi to spektakularno. Postoji veliki interes za boks, pogotovo kad su pojasevi natrag u britanskom vlasništvu. Tako da bi obrana pred domaćom publikom bila velika stvar. Bilo bi možda čak i bolje da ih branim protiv nekog Britanca, ali ako neće biti moguće, braniti ću protiv koga trebam - rekao je Joshua.

Foto: Oliver Weiken/DPA/PIXSELL

Eddie Hearn već je organizirao jedan spektakularni Joshuin meč na 'hramu nogometa' Wembleyu, kad je prvi put osvojio teškaške pojaseve protiv Vladimira Klička prije dvije godine.

- Tottenham ima lijep stadion i bilo bi to dobro mjesto za sljedeću borbu. Razgovarali smo sa Spursima i oni su željeli ugostiti meč sa Ruizom, ali datumi se nisu poklapali. No, zainteresirani su i za sljedeći meč - rekao je promotor Anthonyja Joshue.

Vrijeme i mjesto nazire se, ali protivnik još ne. Hoće li AJ napokon u ring s nekim od 'velikih dečkiju' ili ćemo na to još pričekati, mogli bi saznati ubrzo...