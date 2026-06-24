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ZABIO ZA TRI BODA

Junak Budimir: Imali smo sreću koja nam je ponekad potrebna

Piše 24sata, HINA,
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Junak Budimir: Imali smo sreću koja nam je ponekad potrebna
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Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

Bilo je tu par kontri, najbolja od Marca, gdje bi možda zatvorili tu utakmicu. Međutim ovako je ostala živa, ali da, treba krenuti možda od ove pobjede. Nadam se ćemo izvući dobre pouke, poručio je

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Junak teško izborene hrvatske pobjede u Torontu bio je Ante Budimir koji je prelomio susret s Panamom postigavši pobjednički gol u 54. minuti, svega devet minuta nakon što je ušao u igru.

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Izjava Ante Budimira nakon utakmice VIDEO
Izjava Ante Budimira nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Znali smo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja ima jako brze individualce, tehnički su dobri i mislim da su bili jako koncentrirani, osvajali su druge lopte, tražili su dubinu. Imaju stvarno dobre individualce, s razlogom su 30. reprezentacija na svijetu. Bili su jako agresivni i osvojili puno drugih lopti, to je radilo razliku. Patili smo, morali smo se braniti, na kraju smo imali i sreće kakvu trebaš u ovakvim utakmicama. Panama se jako dobro prikazala, ali sretan sam što smo na kraju pobijedili - kazao je napadač Osasune.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

- Nismo ih podcijenili ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu. U drugom dijelu smo podigli agresivnost, bili smo bliže tim drugim loptama, došao i taj pogodak na početku drugog poluvremena - dodao je.

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Hrvatska je potom propustila zatvoriti utakmicu, pa je Panama do posljednjih trenutaka jurila izjednačenje.

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- Bilo je tu par kontri, najbolja od Marca, gdje bi možda zatvorili tu utakmicu. Međutim ovako je ostala živa, ali da, treba krenuti možda od ove pobjede. Nadam se ćemo izvući dobre pouke i da ćemo iz ove pobjede nastaviti graditi ono što je jako bitno za biti bolji na turniru - istaknuo je 34-godišnji napadač.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

Budimir se osvrnuo na činjenicu da je Modrić protiv Paname upisao 200-ti nastup u hrvatskom dresu.

- Sretan sam što imamo kapetana kao što je Luka, on je svima nama veliki uzor kako se bori za dres reprezentacije.

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