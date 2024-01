Kako Hrvatska može izboriti polufinale? Ni sve tri pobjede u jednom scenariju neće biti dosta

Umjesto očekivana dva boda na startu drugog kruga zbog visoke pobjede nad Španjolskom na startu, Hrvatska je nakon prve utakmice u Kölnu i dalje na samo jednom, osvojenom remijem protiv Austrije. Francuska je bila uhvatljiva, ali je u Kölnu slavila 34-32 i ostavila izabranike Gorana Perkovca u nezavidnoj situaciji.

Mala pomoć Austrijanaca

Sad je jasno da Francuska, nakon pobjeda nad Njemačkom i Hrvatskom, ima autoput prema prvom mjestu, do kraja druge faze očekuju je utakmice protiv Islanda, Austrije i Mađarske. Drugo mjesto, pak, lovit će domaćin prvenstva Njemačka, iznenađenje skupine Austrija, Hrvatska, Mađarska i Island. Svatko sa svojom računicom.

Rasplet prve utakmice dana u Kölnu, pobjeda Austrije nad Mađarskom, može pomoći Hrvatskoj jer Mađari ostaju na dva boda, ali pitanje je naravno gdje će se i hoće li se zaustaviti Austrijanci. Dobra je vijest i što Hrvatska nije izgubila od Francuske prevelikom razlikom, ako se to može smatrati dobrom viješću. Jer može biti presudno ako na kraju budemo imali isti broj bodova.

Što treba Hrvatskoj za polufinale?

Unatoč jednom osvojenom bodu od moguća četiri, Hrvatska i dalje ovisi sama o sebi i s tri pobjede do kraja druge faze završit će među dvije najbolje selekcije skupine osim u jednom scenariju, ako Austrija pobijedi sve do kraja (uključujući i Francusku), a Francuzi svladaju Island i Mađarsku. Prevelikog prostora za kalkulacije nema, a olakotna okolnost može biti relativno izjednačena skupina u kojoj bi se do kraja još svatko mogao poskliznuti.

Gledajući sva europska prvenstva u ovom stoljeću od 2002., kad je uveden ovakav sustav natjecanja, u polufinale su prolazile momčadi s devet, osam, čak i šest bodova u šest navrata (Slovenija 2020., Španjolska i Švedska 2018., Hrvatska 2016. nakon epske pobjede nad Poljskom 37-23, Danska 2012., Njemačka 2008.).

Izgledno je ipak da ćemo o polufinalu, ako pobijedimo utakmice protiv Mađarske i Islanda, odlučivati protiv Nijemaca u zadnjem kolu u srijedu i znati što nam igra (ako ostanemo živi) jer smo po rasporedu posljednji toga dana. No dotad, naravno, treba apsolvirati subotu i ponedjeljak. Iz druge skupine zasad su stopostotni Danska i Švedska, a u petak će igrati međusobno.

Kakav je raspored do kraja?

subota

Francuska - Island, 15.30

Hrvatska - Mađarska, 18 sati

Njemačka - Austrija, 20.30

ponedjeljak

Hrvatska - Island, 15.30

Francuska - Austrija, 18 sati

Njemačka - Mađarska, 20.30

srijeda