Kako je Hajduk ispao od šest puta jeftinije momčadi? Razloge ne treba tražiti na travnjaku...

Piše Mato Galić,
Foto: HNK Hajduk Split/Facebook

Da je Hajduk svoj NO postavio nekoliko mjeseci ranije, i Vučević bi imao više vremena. Tada bi, primjerice, stoper Ron Raci stigao ranije, pa ne bi zaigrao za Prištinu i tako izgubio pravo nastupa za Hajduk u Europi...

Kad dođe ljeto, naši će se klubovi veseliti i grliti kad izbore korner u europskim utakmicama, s obzirom na kvalitetu lige. Rekao je to prije nekoliko mjeseci TV-analitičar Joško Jeličić. Njegove su riječi, pokazalo je vrijeme, ispale gotovo proročanske.

Varaždin je u drugom pretkolu Konferencijske lige ispao od portugalske Santa Clare, Hajduk je jedva, nakon produžetaka, prošao Ziru, a potom u trećem pretkolu, opet nakon produžetaka, ispao od albanskog Dinamo Cityja. Rijeka je nakon produžetaka ispala od Ludogoreca u drugom pretkolu Lige prvaka, pa je tek teškom mukom, u trećem pretkolu Europske lige, izbacila irski Shelbourne.

Prošla sezona pokazala je, na primjeru Dinama, koliko problemi na "katovima" mogu utjecati na prezentaciju momčadi na travnjaku. S istim se problemom već nekoliko sezona suočava Hajduk, a sada je sve kulminiralo. Zbog specifičnog modela upravljanja, Hajduk je tek u srpnju postavio novi Nadzorni odbor i za sportskog direktora imenovao Gorana Vučevića.

Ozbiljni europski klubovi prijelazne rokove planiraju i po godinu dana unaprijed, a Vučević je morao spašavati što se spasiti može. Da je Hajduk svoj NO postavio samo nekoliko mjeseci ranije, i Vučević bi imao više vremena. Tada bi, primjerice, stoper Ron Raci stigao u splitski klub ranije, pa ne bi zaigrao za Prištinu i tako izgubio pravo nastupa za Hajduk u Europi.

A da je Raci mogao igrati protiv Zire i Dinamo Cityja, trener Gonzalo García ne bi u tim susretima morao u vatru gurati juniora Branimira Mlačića. Mlačić, neosporno talentiran mladić, pogriješio je kod trećeg gola Dinama u Tirani, a od te bi se greške mogao još dugo oporavljati. Sve to, vraćamo se na početak priče, zbog problema na “katovima”.

Da su Vučević i njegovi suradnici imali više vremena za pripremu prijelaznog roka, vjerojatno bi im ranije pao na pamet 29-godišnji stoper Matej Rodin. On je iza sebe imao nekoliko sjajnih sezona u Poljskoj, a od početka ljeta, po isteku ugovora s Rakówom, bio je slobodan igrač.

A kako to izgleda kad imate kontinuitet upravljanja i jasan zapovjedni lanac odgovornosti? Ne treba ići dalje od Dinamo Cityja. Taj albanski klub, nekada poznat kao Dinamo Tirana, od 2021. godine vodi ista osoba, Ardian Bardhi, koji je iste godine postao i većinski dioničar.

A što im je donio kontinuitet? Klub se vratio u prvu ligu i u njoj je već tri godine, a sada je i u Europi napravio veliku stvar. Ne senzaciju, Hajduk je znao ispadati i od Gzire, Tobola…, ali svakako veliku stvar. Kad se klubom dobro upravlja, momčad vrijedna oko šest i pol milijuna eura može izbaciti onu koja vrijedi 38 milijuna...

