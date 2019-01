Kako trpa Željko Musa! Partija života Hulka iz Hercegovine...

Tražili smo sjajnog čovjeka na pivotu, dobili smo ga u Željku Musi. Razgrtao je Hulk iz Hercegovine kao od šale na crti obrambene specijaliste Virana Morrosa i Guardiolu i probijao Pereza De Vargasa.

Borio se kao lav u obrani, a u napadu je bio perfektan. Dule ga je hranio s loptama, a on je svaku efektno spremio u gol. Zabio je šest golova iz sedam pokušaja u pobjedi Hrvatske nad Španjolskom 23-19. Godinama je Musa igrao i borio se za hrvatski dres, ali ova današnja partija vrhunac je svega što je dao za Kauboje. Osvojio je Željko s reprezentacijom već tri bronce i jedno srebro, ali na ovome prvenstvu prvi put igra kao naš prvi izbor na pivotu i s današnjom partijom je najavio nešto veliko.

Musa je sa seniorskom karijerom počeo u RK Medveščaku gdje je gradio svoje pivotske sposobnosti, nabijao masu i postao Hulk! Stasao je Željko na parketu kluba gdje su stasale ikone poput Nenada Kljaića, Irfana Smajlagića, Mirka Bašića, pa nije ni čudo što je ovako sjajan. Nakon godinu dana u Zagrebu, zafalila mu je njegova Hercegovina te je otišao u Izviđač iz Ljubuškog, gdje je igrao i Marin Šego.

Tamo je također bio godinu dana, slijedio je povratak u Medveščak, ali onda je došlo za ono pravo. Zaputio se u svoj prvi inozemni klub, u Trimo Trebnje gdje se profilirao u sjajnog obrambenog igrača. To je prepoznalo Velenje koje ga je dovelo u svoje redove, a posebno priznanje stiglo je 2012. godine kada je stigao u Kielce. Bio je to vrhunac njegove karijere, a kad te dovede jedan Kielce koji je ogroman klub u europskim okvirima, to je dokaz da sjajno radite.

Osvojio je s Kielceom tri prvenstva Poljske zaredom, bili su blizu osvajanja Lige prvaka, ali do naslova je došlo godinu nakon što je Musa otišao. Skrasio se nakon toga Musa u njemačkom Magdeburgu gdje je postao pivotčina, visoka dva metra i teška 105 kilograma!

Mogao se potpuno koncentrirati na klub i reći zbogom reprezentaciji, ali on je uvijek tu bio za Kauboje. Od 2012. godine reprezentacija je nepojmljiva bez njega, velikog Željka koji je godinama bio naš glavni borac u obrani. Proživio je s nama i ono bolno Svjetsko prvenstvo 2017. u Francuskoj, slavio kada smo Poljake napucali sa 14 razlike na njihovom terenu. Često je bio u sjeni Vorija i Marića, ali ove godine je nakon toliko rada izbio u prvi plan, i to odlično iskoristio.

- Željko je danas pružio sjajnu igru, stvarno sam ponosan da imamo borca kao što je Željko - rekao je Lino Červar za Željka, pohvale koje će ga sigurno motivirati za dalje.

- Htio bih se zahvalit svim navijačima, ovdje kao da je domaća atmosfera. Sigurno su nam pomogli u pobjedi, sve smo napravili što smo zacrtali. Ovo je momčadska pobjeda, ginuli smo svi jedni za druge. Ovi nevjerojatni navijači su nam dali toliko snage - rekao je naš dobri div.

Hrvatska je osigurala prolazak u drugi krug s prvog mjesta i prenijeli smo četiri boda. Željko je s utakmicom života vodio nas do pobjede, a osvojio je i nagradu za igrača utakmice, što mu je sigurno najdraža individualna nagrada. Došli smo na korak do polufinala, a uz ovakvog borca koji gine za svoje suigrače, Hulka iz Hercegovine, sigurni smo da ćemo do tamo i doći. Željko je naš veliki borac, čovjek koji je uvijek na prvoj liniji, a svoj zadatak uvijek odradi fenomenalno! Uz našeg Hulka nema brige, jer kako samo trpa, Željko Musa...

