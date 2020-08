Kako udara Stipe! Nokautira već 8 godina, UFC se sjetio početaka

Prve korake u prestižnom oktogonu Stipe je napravio još 2011. godine, a do danas je tri puta obranio naslov teškaškog prvaka, a osvajao ga dva puta. Nadamo se da će u nedjelju ujutru obraniti pojas i četvrti put

<p>Sve je krenulo prije 9 godina kad je u listopadu pobijedio <strong>Joeya Beltrana </strong>(38) odlukom sudaca. Stipe je do tog trenutka imao šest pobjeda iz šest profesionalnih borbi izvan UFC-a, a nakon toga je krenula velika karijera u najjačoj svjetskoj borilačkoj organizaciji. U noći sa subote na nedjelju, 15. na 16. kolovoza, brani naslov svjetskog teškaškog prvaka, a puno je toga Miočić prošao do vrha.</p><p>Ovo će mu biti treća borba s <strong>Danielom Cormierom</strong> (41), a američki je borac hrvatskih korijena nokautirao neka velika imena poput Marka <strong>Hunta </strong>(46), Andreja <strong>Arlovskog </strong>(41), Fabricija <strong>Werduma </strong>(43) itd. UFC se prisjetio početaka, odnosno prvih pet Stipinih nokauta u oktogonu.</p><p>Prvi na popisu bio je današnji prvak teške kategorije KSW-a, tad borac u UFC-u, Phillip <strong>De Fries</strong> (34), a nakon toga su redom padali <strong>Shane del Rosario, Fabio Maldonado </strong>(40) pa spomenuti legendarni dvojac <strong>Mark Hunt</strong> (46) i <strong>Andrei Arlovski </strong>(41)<strong>. </strong>Izgubio je Stipe do tada dva puta - nokautirao nizozemski 'neboder' Stefan <strong>Struve </strong>(32), a Junior <strong>dos Santos</strong> (36) slavio je jednoglasnom sudačkom odlukom.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.instagram.com/p/CDt4FaHnruH/" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Poslije Arlovskog stigla je i ona nevjerojatna pobjeda protiv Werduma u kojoj je Stipe prvi put uzeo pojas teškaškog prvaka, zatim ga je i obranio protiv Alistaira <strong>Overeema </strong>(40), Juniora dos Santosa i Francisa <strong>Ngannoua </strong>(33) da bi onda krenula 'Stipe - DC' era. Amerikanac je slavio nokautom u prvom meču, a Stipe nokautom u drugom.</p><p>Zato je na rasporedu i treći, odlučujući meč. Titula prvaka UFC-ove teške kategorije, ali i epitet najopakijeg čovjeka na svijetu. Sve je to u igri u glavnoj borbi večeri UFC-ove priredbe pod brojem 252.</p>