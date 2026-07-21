Kamo će Hezonja? Tandem sa Zupcem bio bi idealan, a NBA je možda samo stanica za Europu!?

U zadnjim satima 'deadlinea' Mario Hezonja (31) aktivirao je klauzulu u ugovoru s Real Madridom po kojoj je za milijun dolara mogao raskinuti postojeći petogodišnji ugovor te izaći na NBA tržište, s kojega franšize maksimalno mogu platiti 850.000 dolara odštete. Drugim riječima, Hezonja je učinio ono što je svakim danom nakon odlaska Sergija Scariola s trenerske klupe u Madridu postajalo zbilja. Izostanak trofeja u 'kraljevskom klubu' se ne prašta, ali Hezonji se taj potez Realovih čelnika nimalo nije svidio, još manje dolazak Pedra Martineza za Scariolova nasljednika. I Super Mario je tražio izlaz...

Nitko ne sumnja da je Hezonja ovo učinio bez već spremnog rješenja, u dosluhu sa svojim novim agentom Miškom Ražnatovićem i da su dobro ispitali NBA tržište premda se na njemu i dalje iščekuje što će učiniti LeBron James. Teorija ima raznih, čak i onih da će Hezonja iskoristiti NBA ligu samo kao zaobilaznu stanicu kako bi opet završio u drugom europskom klubu. Dubai s Xavijem Pascualom, koji je Hezonju vodio u Barceloni, primjerice, odavno je pred Dubrovčanina stavio bianco ček. Tu su i Hapoel Tel Aviv, Panathinaikos s Obradovićem...

U svakom slučaju, za Hezonju ni 'preko bare' sigurno nije nedostajalo interesenata premda financijski neće značajnije profitirati od te odluke jer malo je klubova koji bi mu u 32. godini mogli dati išta više od veteranskog minimuma. S obzirom na to da je ušao u potpunu igračku i sportsku zrelost, povratak u SAD nakon šest godina djeluje kao veliki izazov jer sigurno i on smatra da je ondje ostavio nedovršeni posao. Kao peti izbor NBA drafta 2015. godine u prvom mandatu odigrao je 330 utakmica u dresovima Orlanda, New Yorka i Portlanda, uz prosječnih 6,9 koševa po utakmici.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tad se Hezonja u Europu vratio preko Panathinaikosa i Uniksa, od 2022. je u Real Madridu s kojim je godinu poslije toga postao prvak Europe. Dvaput je, uz dva ranije naslova s Barcelonom, bio i prvak Španjolske, ove godine i MVP lige osnovnog dijela sa 17.5 koševa u prosjeku. Prije dvije godine mnogi su ga već prekrstili u novog igrača Barcelone, no na kraju sapunice obećao se Real Madridu do 2029. godine. Uz klauzulu za NBA ligu.

Gdje bi Hezonja mogao završiti u NBA ligi? U Sacramentu bi mogao financijski najbolje proći, no upitnik je koliko je Kingsima Hezonja isplativ. S obzirom na to da mu financije vjerojatno u ovom pokušaju nisu primarne, Minnesota i New York kao 'contenderi' ne izgledaju nerealnima, Denver i Miami zbog konkurencije možda je bolje zaobići, a nama u Hrvatskoj kao najbolja opcija zvuči ona s Indianom, gdje je Ivica Zubac i gdje bi s njim, Haliburtonom i Siakamom mogao činiti zanimljivu petorku.

Kako god ispalo, Hezonjin povratak u NBA ligu ono je što je hrvatska reprezentacija htjela izbjeći usred borbe za Svjetsko prvenstvo. U dva od tri prozora u drugom krugu kvalifikacija (studeni i veljača) na Hezonju kao NBA igrača nećemo moći računati, a shvatili smo u ovih nekoliko godina otkad joj se vratio da je to jednostavno nenadoknadivo. Drugim riječima, u kolovozu s Hezonjom, Šarićem, Zupcem i Matkovićem Hrvatska mora po obje pobjede protiv Nizozemske i Latvije kako se put do Katara ne bi zakomplicirao...