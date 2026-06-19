Kanađaninu je nakon stravičnog loma pomogao ovaj misteriozni predmet! Evo o čemu je riječ

Iako je Kanada zatrpala katarsku mrežu sa šest golova, njihovu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva zasjenili su grozni prizori. Naime, jedan od najvažnijih kanadskih igrača, Ismael Kone, prisilno je napustio igru u 57. minuti zbog krvničkog prekršaja Assima Madiba. Iako je prvotno Madibo dobio žuti karton, čileanski sudac Cristian Garay promijenio je odluku nakon pregleda VAR-a i drugi put na utakmici isključio Katarca.

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Mnogi su igrači na terenu ostali u šoku kada su vidjeli ozbiljnost Koneove ozljede. Sasvim je jasno kako će Kanađanin dugo izbivati s terena nakon takvog loma noge, a mnoge je intrigirao zeleni predmet kojeg je držao u rukama dok su ga na nosilima iznosili s travnjaka.

Medicinsko osoblje po dolasku je nogometašu dalo zeleni predmet kojeg je on odmah udisao. Riječ je o Penthroxu, brzodjelujućem lijeku protiv bolova kojeg liječnički timovi često koriste u slučajevima traume i teških ozljeda za brzo olakšanje. Lijek se primjenjuje disanjem i pomaže u smanjenju boli.