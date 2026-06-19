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Kanađaninu je nakon stravičnog loma pomogao ovaj misteriozni predmet! Evo o čemu je riječ

Piše Luka Tunjić,
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Kanađaninu je nakon stravičnog loma pomogao ovaj misteriozni predmet! Evo o čemu je riječ
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Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS/LEE SMITH/REUTERS/Canva

Kanada pregazila Katar, ali sve je zasjenio horor lom Koneove noge nakon brutalnog starta Madiba zbog kojeg je Katar dobio drugi crveni karton

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Iako je Kanada zatrpala katarsku mrežu sa šest golova, njihovu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva zasjenili su grozni prizori. Naime, jedan od najvažnijih kanadskih igrača, Ismael Kone, prisilno je napustio igru u 57. minuti zbog krvničkog prekršaja Assima Madiba. Iako je prvotno Madibo dobio žuti karton, čileanski sudac Cristian Garay promijenio je odluku nakon pregleda VAR-a i drugi put na utakmici isključio Katarca.

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Mnogi su igrači na terenu ostali u šoku kada su vidjeli ozbiljnost Koneove ozljede. Sasvim je jasno kako će Kanađanin dugo izbivati s terena nakon takvog loma noge, a mnoge je intrigirao zeleni predmet kojeg je držao u rukama dok su ga na nosilima iznosili s travnjaka.

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Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

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