RAT RIJEČIMA NAKON DERBIJA

Kane spustio Realu: Ljuti su? Pa godinama je bilo po njihovom

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tom Weller/DPA

Bayern je u neviđenoj drami izbacio Real Madrid iz Lige prvaka, a tenzije se ne smiruju ni dan nakon utakmice. Harry Kane je jednom izjavom postao apsolutni heroj navijača bavarskog giganta

Bayern München slavi prolazak u polufinale Lige prvaka nakon ukupne pobjede 6-4, ali Madrid i dalje ključa. Katalizator potpunog raspada Reala bio je crveni karton Eduarda Camavinge (23). Slovenac Slavko Vinčić pokazao je Francuzu drugi žuti karton jer je tri sekunde zadržavao loptuu rukama, što je Bavarcima otvorilo put do dva brza pogotka za prolaz.

EDUARDO CAMAVINGA Zvijezda Reala na meti kritika nakon crvenog kartona: 'On više ne smije igrati za ovaj klub'
Nakon što su mu novinari prenijeli da je Real Madrid "jako, jako ljut" zbog suđenja, strijelac i junak Bayerna Harry Kane (32) odgovorio je hladnokrvno.

- Siguran sam da jesu, ali mnogo toga im je išlo od ruke tijekom godina, tako da... - objasnio je.

ANKETA Buni li se Real s pravom na suđenje Slavka Vinčića u LP?
Ova izjava dodatno je dolila ulje na vatru nakon vatrenog dvoboja u kojem, čini se, nijedan igrač Reala nije bio zadovoljan suđenjem. Dok Real najavljuje žalbe, Kane i društvo već kuju planove za polufinale, očito bez imalo grižnje savjesti zbog sudačkih odluka.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
