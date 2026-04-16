Kane spustio Realu: Ljuti su? Pa godinama je bilo po njihovom

Bayern München slavi prolazak u polufinale Lige prvaka nakon ukupne pobjede 6-4, ali Madrid i dalje ključa. Katalizator potpunog raspada Reala bio je crveni karton Eduarda Camavinge (23). Slovenac Slavko Vinčić pokazao je Francuzu drugi žuti karton jer je tri sekunde zadržavao loptuu rukama, što je Bavarcima otvorilo put do dva brza pogotka za prolaz.

Nakon što su mu novinari prenijeli da je Real Madrid "jako, jako ljut" zbog suđenja, strijelac i junak Bayerna Harry Kane (32) odgovorio je hladnokrvno.

- Siguran sam da jesu, ali mnogo toga im je išlo od ruke tijekom godina, tako da... - objasnio je.

Ova izjava dodatno je dolila ulje na vatru nakon vatrenog dvoboja u kojem, čini se, nijedan igrač Reala nije bio zadovoljan suđenjem. Dok Real najavljuje žalbe, Kane i društvo već kuju planove za polufinale, očito bez imalo grižnje savjesti zbog sudačkih odluka.