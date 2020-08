Kaos u Barci: Pola Uprave dalo otkaz, odlazi i predsjednik?

Kada je Messi rekao da želi otići iz kluba, cijela Barcelona se zatresla. Jedan od najboljih godina se nakon 20 godina zasitio Blaugrane, a to je doveo do silnih otkaza...

<p>Kada je <strong>Leo Messi </strong>prehlađen, cijela <strong>Barcelona</strong> zakašlje. Odnosno, pola Uprave dobije nogu... </p><p>Argentinčeva 'prehlada' pogoršavala se već godinama zbog loših rezultata u klubu i odnosa s čelnicima kluba, a sve je eruptiralo nakon sramotnog poraza od <strong>Bayerna</strong> (8-2). Jedan od najboljih u povijesti je bio ponižen kao nikada i tada je prelomio.</p><p>- Želim otići iz Barcelone - poručio je danas i to putem faksa, a u istom trenutku predsjednik kluba Joseph Maria Bartomeu pao je sa stolice. Čovjek koji je srozao ugled kluba ne želi ostati upamćen kao predsjednik za vrijeme čije ere je otišao najbolji igrač u povijesti kluba pa je na žurnom sastanku u utorak navečer ponudio svoju ostavku u zamjenu da Argentinac ostane u klubu.</p><p>Messi ga nije previše doživio pa mu je klub poslao faks s porukom:</p><p>- Želimo da završiš karijeru u Barci, a imaš važeći ugovor do 2021. godine.</p><p>Naravno da ga to nije uopće smekšalo, a sumnjamo da će i silne ostavke koje pljušte u klubu. Više od pola članova Uprave je dalo ostavku, a nekoliko njih će raspisati zahtjev za izglasavanje nepovjerenja Bartomeuu.</p><p>Tko bi ikad rekao da će se Blaugrana dovesti u ovu situaciju? Jedan od najboljih u povijesti ove igre želi nakon 20 godina za besplatno napustiti klub, a dopisuju se preko faksa...</p><p>Velika sramota za Barcu bi bila da ih Leo napusti, a što bi bilo tek da ode bez odštete? To bi se vrlo lako moglo dogoditi. Leo je 2017. godine potpisao novi ugovor s odštetnom klauzulom od 700 milijuna eura, a u ugovoru postoji opcija na temelju koje Argentinac može napustiti Barcelonu svake sezone do 1. lipnja za besplatno i tako do isteka ugovora, piše <a href="https://www.marca.com/en/football/barcelona/2020/08/25/5f454932268e3e17088b4578.html" target="_blank">Marca</a>.</p><p>Zvuči nevjerojatno, ali istinito. Leo je pred odlaskom iz Barce...</p>