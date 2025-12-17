Kaos u Kamerunu: Eto'o izbacio napadača da spasi svoj rekord, sad imaju dva izbornika i ekipe

Potpuni raskol trese kamerunski nogomet samo nekoliko dana uoči početka Afričkog kupa nacija. Legendarni Samuel Eto'o, danas predsjednik nogometnog saveza, u otvorenom je ratu s izbornikom Marcom Brysom. Svađa je eskalirala do te mjere da nacija sada ima dva izbornika, dva različita popisa igrača za veliko natjecanje i krizu koja prijeti potpunim debaklom "nepobjedivih lavova".

Sve je počelo kada je belgijski stručnjak Marc Brys imenovan izbornikom od strane kamerunskog Ministarstva sporta. Međutim, predsjednik saveza (FECAFOOT] Samuel Eto'o nikad nije prihvatio to imenovanje. Početkom mjeseca, nedugo nakon što je ponovno izabran za predsjednika, savez je objavio da Brys dobiva otkaz, a na njegovo mjesto dolazi David Pagou. Brys, međutim, odbija otići. Tvrdi da ga je imenovalo ministarstvo i da ga jedino ono može i smijeniti, što se još nije dogodilo.

​- Sve dok ne postoji potpisana odluka predsjednika Republike kojom se David Pagou imenuje izbornikom, u očima države Kamerun gospodin Marc Brys ostaje na toj funkciji. O tome se ne raspravlja i tako je u Kamerunu već najmanje 30 godina - poručio je Brys za TV5 Monde.

Zbog toga je Belgijanac sastavio vlastiti popis igrača i poslao ga Ministarstvu sporta, ignorirajući odluke saveza i Eto'oa.

Eto'o izbacio zvijezde, izbornik ih vratio

Kao da situacija s dva izbornika nije dovoljno bizarna, Eto'o i njegov odabranik Pagou objavili su popis igrača za Afrički kup nacija koji je šokirao javnost. Na njemu nije bilo mjesta za neke od najvećih zvijezda: golmana Andréa Onanu, iskusnog napadača Erica Choupo-Motinga te kapetana i najboljeg strijelca Vincenta Aboubakara.

Foto: Muzi Ntombela/BackpagePix

Brys je na to reagirao sastavljanjem svog popisa, na koji je promptno vratio svu trojicu izostavljenih lidera. Tako Kamerun u ovom trenutku ima dva popisa s različitim igračima i dva čovjeka koji tvrde da će voditi momčad na turniru.

Posebno je odjeknula optužba da je Eto'o naredio izbacivanje Vincenta Aboubakara kako bi zaštitio vlastiti rekord. Naime, Eto'o je najbolji strijelac u povijesti kamerunske reprezentacije s 56 golova. Aboubakar je trenutačno na 45 i opasno se približio rekordu. Mnogi vjeruju da se Eto'o uplašio da bi Aboubakar na Afričkom kupu nacija mogao zabiti nekoliko golova i ugroziti njegov status legende, pa ga je odlučio preventivno maknuti iz momčadi.

Foto: Sydney Mahlangu/BackpagePix/PRES

Poznato je i da Eto'o već dugo nije u dobrim odnosima s golmanom Onanom, što je vjerojatno bio razlog i njegova izostavljanja s prvotnog popisa.

Izbornik bez dlake na jeziku: 'On je narcisoidan'

Marc Brys nije štedio riječi na račun svog šefa i jedne od najvećih afričkih nogometnih legendi. U intervjuu za belgijske medije otvoreno ga je napao.

Foto: STRINGER/REUTERS

​- Eto'ov cilj je od prvog dana bio da me se riješi što je prije moguće. Od prve minute me vrijeđao, a ja sam reagirao. Bio sam mu prevelika konkurencija - rekao je Brys pa dodao:

​- Eto'o je izbacio ključne igrače i vođe iz momčadi. Jer, naravno, on je sastavljao taj popis. Kako možete ići na Afrički kup nacija bez golmana svjetske klase? Ili bez Aboubakara? To je nevjerojatno, ali zapravo me ne čudi. To dolazi od nekoga tko je narcisoidan i misli da je najbolji.

Dok se turnir u Maroku približava, u Kamerunu vlada potpuna neizvjesnost. Nitko ne zna tko će na kraju voditi reprezentaciju niti koji će igrači uopće putovati na natjecanje.