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NEOČEKIVANA OPASNOST

Kapetan Njemačke je šokirao! 'Naletjeli smo na otrovnu zmiju'

Piše 24sata,
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Kapetan Njemačke je šokirao! 'Naletjeli smo na otrovnu zmiju'
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

U Njemačkoj jednostavno nemamo toliko opasnih životinja, poručio je kapetan 'elfa' nakon šokantnog otkrića na treningu. Podsjetimo, Nijemci su smješteni u Sjevernoj Karolini, popularnom staništu za čegrtuše

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Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi po mnogočemu će ostati jedinstveno. Prije svega, mnogi su se suočili s raznim i neočekivanim izazovima kada je veliko nogometno natjecanje u pitanju, a novu je anegdotu otkrio kapetan njemačke nogometne reprezentacije, Joshua Kimmich (31).

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Njemačka ima bazni kamp u Sjevernoj Karolini, a tamo su njezini igrači imali bliski susret sa zmijom otrovnicom, otkriva Kimmich.

- U ponedjeljak smo vidjeli zmiju, rekli su nam da je to bila otrovnica. Ako vas ugrize, smjesta morate u bolnicu. Mislim da nije smrtonosna, ali definitivno je jako otrovna. U Njemačkoj jednostavno nemamo toliko opasnih životinja - poručio je Kimmich.

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Podsjetimo, njegova Njemačka slavila je 7-1 u otvaranju SP-a protiv Curacaa, a u drugom kolu odmjerit će snage s Obalom Bjelokosti u subotu od 20 sati.

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