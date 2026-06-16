Kapetan Njemačke je šokirao! 'Naletjeli smo na otrovnu zmiju'

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi po mnogočemu će ostati jedinstveno. Prije svega, mnogi su se suočili s raznim i neočekivanim izazovima kada je veliko nogometno natjecanje u pitanju, a novu je anegdotu otkrio kapetan njemačke nogometne reprezentacije, Joshua Kimmich (31).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Njemačka ima bazni kamp u Sjevernoj Karolini, a tamo su njezini igrači imali bliski susret sa zmijom otrovnicom, otkriva Kimmich.

- U ponedjeljak smo vidjeli zmiju, rekli su nam da je to bila otrovnica. Ako vas ugrize, smjesta morate u bolnicu. Mislim da nije smrtonosna, ali definitivno je jako otrovna. U Njemačkoj jednostavno nemamo toliko opasnih životinja - poručio je Kimmich.

Podsjetimo, njegova Njemačka slavila je 7-1 u otvaranju SP-a protiv Curacaa, a u drugom kolu odmjerit će snage s Obalom Bjelokosti u subotu od 20 sati.