SVE U 37 SEKUNDI

VIDEO Neviđena glupost u tri čina! Ušao u igru, udario Vinija, pa dobio izravni crveni karton

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Reddit

37-godišnji branič nespretno je ispružio ruku i udario Realovog napadača u prsa. Iako je kontakt bio na tijelu, Vinicius je pao na tlo držeći se za lice, a sudac José Luis Munuera bez oklijevanja je pokazao izravni crveni karton

U utakmici 9. kola španjolske La Lige, branič Getafea Allan Nyom postao je apsolutni tragičar večeri. Iskusni nogometaš dobio je izravni crveni karton samo 37 sekundi nakon što je kao zamjena ušao na teren, a njegov nepromišljeni potez u potpunosti je preokrenuo tijek susreta protiv moćnog Real Madrida.

Pri rezultatu 0-0, trener Getafea José Bordalás odlučio je u 76. minuti uvesti svježinu u obranu. Umjesto Kika Femeníje, koji je već imao žuti karton i mučio se s brzonogim Viniciusom Juniorom, na teren je ušao Allan Nyom. Njegov zadatak bio je jasan, zaustaviti Brazilca. Međutim, misija je propala u rekordnom roku.

U svom prvom duelu, Vinicius je pokušao proći pokraj Nyoma bez lopte. Prepoznavši da je nadmudren, 37-godišnji branič nespretno je ispružio ruku i udario Realovog napadača u prsa. Iako je kontakt bio na tijelu, Vinicius je pao na tlo držeći se za lice, a sudac José Luis Munuera bez oklijevanja je pokazao izravni crveni karton.

Kaos, kontroverze i optužbe za provokaciju

Odluka suca izazvala je kaos i burne reakcije. Igrači i članovi stručnog stožera Getafea okružili su suca, prosvjedujući protiv isključenja, no odluka je ostala nepromijenjena, čak i bez intervencije VAR-a.

Nakon utakmice, trener Bordalás bio je oštar.

- Vinicius simulira agresiju. To nikada nije crveni karton, najviše žuti - izjavio je za medije. Otkrio je i da ga je brazilski nogometaš provocirao nakon izmjene, dobacivši mu:

- Dobra izmjena! Dobar ulazak! - što je dovelo i do kratke prepirke s Judeom Bellinghamom.

Mbappé kaznio pogrešku i donio pobjedu

Real Madrid je munjevito iskoristio brojčanu prednost. Samo tri minute nakon Nyomovog isključenja, u 80. minuti, Arda Güler je sjajno proigrao Kyliana Mbappéa, koji je preciznim udarcem postigao jedini pogodak na utakmici. Problemi za Getafe tu nisu stali; u 84. minuti i Álex Sancris dobio je drugi žuti karton, također nakon prekršaja nad Viniciusom. Unatoč igri s devetoricom, Getafe je u nadoknadi imao veliku priliku za izjednačenje, no udarac Abua Kamare sjajno je obranio Thibaut Courtois.

Nesmotren potez veterana Allana Nyoma, bivšeg igrača engleskih klubova poput Watforda i West Bromwich Albiona, skupo je koštao njegovu momčad. Njegov katastrofalni nastup od svega 37 sekundi omogućio je Real Madridu da osvoji ključna tri boda i vrati se na vrh ljestvice.

