Kapetan Vikinga Zlatko Tripić: Prošlost je iza nas. Ono što se prije dogodilo sad nema smisla

Viking u dvomeču s Dinamom ne želi imati ulogu momčadi koja je unaprijed otpisana. Norvežani su svjesni da ih čeka vrlo zahtjevan europski ispit, ali vjeruju kako uz pravi pristup mogu napraviti veliki rezultat i plasirati se u sljedeću fazu natjecanja. Prvi čin ovog europskog okršaja na rasporedu je u utorak, 18. kolovoza, kada će Dinamo od 21 sat ugostiti Viking na Maksimiru. Sedam dana kasnije, u srijedu 26. kolovoza, dvije će momčadi ponovno na teren, ali ovoga puta u Stavangeru.

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Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Posebnu pozornost privlači Zlatko Tripić, kapetan Vikinga i nogometaš rođen u Rijeci. Upravo će on imati važnu ulogu u pokušaju norveškog kluba da sruši Dinamo, a Tripić ne skriva vjeru u svoje suigrače.

'Učinit ćemo sve što možemo da budemo norveška momčad koja će izbaciti Dinamo, što su mnoge druge norveške momčadi pokušale, ali nisu uspjele. Imam vjere! Moraš imati vjere, jer ako izađeš na teren bez nje, bit će nevjerojatno teško. To je nogometna utakmica i radi se o tome tko je tu i tada najbolji. Ono što se dogodilo prije, svih tih godina, sad nema smisla.'

Za Viking će jedan od ključnih zadataka biti ostati u igri do drugog susreta. Norveški predstavnik želi maksimalno iskoristiti činjenicu da se revanš igra pred njegovim navijačima, pa je jasno da rezultat prvog dvoboja može imati golem utjecaj na njihove ambicije. Koliko cijene Dinamo, pokazuje i iskustvo njihovog vratara Arilda Ostboa. On je već imao priliku igrati protiv hrvatskog prvaka, i to kao član Rosenborga. Iz tih susreta dobro pamti atmosferu u Zagrebu i pritisak kojem je gostujuća momčad tada bila izložena.

'Bilo je jako teško igrati na njihovom stadionu, sjećam se atmosfere, pritiska tribina. No, postoji to i kod nas. Učinit ćemo sve što možemo da im otežamo. Bit će dvije utakmice. Važno nam je da budemo živi kada počne uzvratna utakmica u Stavangeru. Suočavamo se s dobrim protivnikom. Gledali smo ih i napravili domaću zadaću. Dobri igrači, dobro utrenirani i taktički i fizički.'

Ostbo je time jasno naznačio što bi za Viking bio idealan scenarij. Norvežani ne moraju nužno riješiti pitanje prolaska već u prvih 90 minuta, već žele uoči puta u Stavanger ostaviti sebi dovoljno prostora za preokret ili potvrdu prednosti.