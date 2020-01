Karačić: Boli me! Šego: Trener nam je rekao da udaramo jače

Ozljeda Igora Karačića u posljednjim minutama utakmice zaprepastila je Linu Červara i hrvatske navijače. Karačić je krenuo u napad, ali zabio se u Dujšebajeva i pao na desno koljeno. Bio je to klasični sudar koljeno o koljeno, a puno gore je prošao naš rukometaš koji se uhvatio za nogu.

Primio je nagradu za najboljeg igrača utakmice i krenuo u svlačionicu, a na putu do tamo nam je samo dobacio:

- Da, boli me.

Njegova ozljeda pokvarila je naš veliki povratak protiv Španjolske (22-22). Gubili smo pet razlike, a onda smo napravili nevjerojatnu seriju u kojoj Španjolci čak dvadeset minuta nisu znali za gol. Imali smo i vodstvo za pobjedu, ali 'furija' je uspjela izjednačiti.

- Teška i zahtjevna utakmica. Španjolci su prvih 35 minuta bili sjajni, ali zadnjih 20 minuta oni nisu zabili gol i bili smo jako dobri u obrani i u napadu, skoro smo i pobijedili utakmicu, ali nije išlo. Na poluvremenu je trener rekao da moramo ići jače, raditi jače faulove, a to je kasnije urodilo trudom - rekao je Marin Šego.

Na početku drugog dijela upali smo u crnu rupu. Dujšebajev je zabijao kao od šale, a mi nismo mogli do gola. No desetak minuta do kraja dogodio se nevjerojatan preokret. Napravili smo im 6-0, a jedan od najzaslužnijih je Marin Šego koji je pred kraj susreta imao nekoliko ključnih obrana.

- Možemo biti zadovoljni dosadašnjim odrađenim turnirom. Malo nam je žao zbog remija, ali nismo izgubili, to je najbitnije. Okrećemo se preostalim utakmicama i dat ćemo sve od sebe. Slovenci bi mogli biti naš protivnik, ali kažem da je ovo za nas bio jako dobar turnir do sad.

I Šego je zabrinut za Karačića.

- Moramo vidjeti što je s Igorom Karačićem i njegovim koljenom. Sigurno da je to u ovome trenutku težak udarac za nas. Ne bi bilo lagano da se on ozlijedi, ali sport je takav. Ima nas, koliko nas ima, borit ćemo se i truditi. I danas želim pohvaliti navijače. Svaku utakmicu imamo sjajnu podršku, zahvaljujemo se i nadam se da će tako biti u Švedskoj.

- Karačić se dosta potrošio, igrao je vrhunsku utakmicu, vukao je cijelu momčad. Nadam se da će biti sve okej s njim. Ovo ostalo, mislim da smo dobro izrotirali koliko smo mogli i koliko je dopuštao rezultat. Sad je vrijeme za ono po što smo došli ovdje - rekao je Zlatko Horvat. a Marin Šipić je dodao:

- U drugom poluvremenu su se odvojili na 4-5 razlike teško je to bilo stići. Ali došli smo, izjednačili, bilo se teško vratiti protiv toliko jake momčadi. Imali smo napad az pobjedu, ali što je - tu je. Pokazali smo da možemo. Tko god da bude, to je polufinale, predzadnja utakmica turnira, idemo se potuć' - rekao je pivot, Marin Šipić.

Domagoj Duvnjak danas je igrao nešto manje nego inače, no samo zato jer je Karačić odradio nevjerojatnu utakmicu. Ali bit će Duvnjak itekako spreman za polufinale.

- Mladi dečki su ušli u drugom dijelu i napravili seriju 8-1. Čak smo i poveli. Na kraju nismo pobijedili, pokazali smo karakter nakon minus šest i vratili se u utakmicu. Nismo dobili, nismo ni izgubili. Moramo se sada pripremiti za polufinale. Mi u svaku utakmciu ulazimo da pobijedimo. Tako je bilo i ovu. Idemo na glavu i htjeli smo dobiti, nadam se da je s Igorom sve u redu. Dobio je nezgodan udarac u koljeno. Nadam se da će i Luka biti spreman za petak. Kada smo na okupu, odmah smo jači.

