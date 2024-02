Karoglan bez Livaje, Brekalo će startati, kao i tri bivša igrača Osijeka. Iznenađenje na boku?

Bijela vojska pokrenula je desant na Osijek. Nakon što su pred kraj jesenskog dijela sezone do zadnjeg mjesta popunili Aldo Drosinu i Kranjčevićevu te pokupovali sve dostupne ulaznice za Maksimir i jadranski derbi na Poljudu, prije nekoliko dana rasprodana je i Opus Arena. Gdje god dolazi Hajduk privlači veliku pozornost, ne samo da privlači veliki broj svojih, nego dolaskom mobilizira i veliki broj domaćih navijača. Tako će biti i u Osijeku... Bez navijača Hajduka HNL bi imao barem upola manju posjetu i to je fenomen koji privlači pozornost i van granica Hrvatske.

Pokretanje videa ... Koregorafija Torcide "O Isuse na nebesu..." | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Opus Arena bit će danas ispunjena do posljednjeg mjesta, a među navijačima Hajduka bit će i veliki broj onih koji žive u Slavoniji. Većinu će, prirodno, ipak činiti domaći navijači jer Osijek je povukao neke zanimljive poteze u pauzi. Bez obzira što na prvenstvenoj ljestvici zaostaju velikih 11 bodova, Zekićeva momčad ima neku svoju računicu kako se umiješati u borbu za vrh, do kraja sezone u igri je još 48 bodova...

- Mi nismo kandidati za vrh ali tko zna, možda se nakon derbija s Hajdukom nešto i promijeni – kazao je u najavi susreta trener Osijeka, valjda se vodeći mišlju: "Ako je mogla Rijeka, može i Osijek..."

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječani po tradiciji s posebnim motivom dočekuju oglede s Hajdukom, nema sumnje da će tako biti i ovaj put. Oštro, agresivno, na rubu prekršaja od prve minute... U ogledu odigranom prije tri mjeseca slavio je Hajduk, a posebnu "dobrodošlicu" imao je nekadašnji igrač Osijeka Mihael Žaper, koji se ljetos preselio na Poljud. Sličan tretman imao je davnih dana i Dino Mikanović, pa nema sumnje kako će ga imati i treći Osječanin u redovima Hajduka Laszlo Kleinheisler koji se po prvi put vraća u grad na Dravi, ali u "krivom" dresu.

Zanimljivo, sva trojica bi se trebali naći u početnoj postavi Karoglanove desetkovane momčadi, koja će u bitku za bodove i ostanak na vrhu ljestvice krenuti bez Livaje, Sigura, Sahitija, Dialla... i tko zna koga sve još ne, jer jadranski je derbi ostavio dosta posljedica na igračima. Ne samo fizičkih:



- Imali smo jedna realan i pošten sastanak u svlačionici, detektirali smo neke stvari koje su nas boljele čak i više od poraza, ali to što je rečeno ostaje u svlačionici – kazao je Karoglan.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U zadnjem ogledu istih suparnika na Opus Areni pobjedu je Hajduku donio Marko Livaja golom pred sam kraj prvog poluvremena, no on je ozlijeđen i neće večeras biti u konkurenciji. Bez svog najboljeg igrača, strijelca i asistenta Hajduk definitivno nije ista momčad, potvrđuju to i rezultati, svega dvije pobjede u devet ogleda koliko ih je propustio u tri godine od povratka na Poljud. Hajduk će bez Livaje definitivno biti oslabljen, a kako će ga Karoglan zamijeniti tek treba vidjeti. U svakom slučaju to bi trebala biti pokretljivija i motoričnija momčad, vjerojatno s trojicom pojačanja iz zimskog prijelaznog roka u napadu, Kleinheislerom i Brekalom na krilima te Nikolom Kalinićem u špici napada.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vezni red trebao bi biti standardan, s Pukštasom, Žaperom i Krovinovićem, s tim da je lako moguće da Karoglan iznenadi i s igračem kojeg iznimno cijeni – Anthony Kalikom, ali i da zamijeni pozicije Pukštasu i Kleinheisleru, pa da Mađar zaigra u sredini i pomogne organizaciji napada, a da Pukštas, koji je trkački moćniji zaigra na boku i pomogne u oba smjera. Stoperski par Šarlija i Uremović te golman Lučić trebali bi zauzeti svoje pozicije, a otvorena su pitanja bočnih pozicija, za koje konkuriraju Mikanović i načeti Moufi, što znači da bi priliku mogao dobiti i nadareni lijevi bek Šimun Hrgović...

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zanimljivo je kako i na bekovskim i na krilnim pozicijama Karoglan može mijenjati igrače na obje strane. Kleinheisler i Brekalo, za kojeg je najavio da starta od prve minute, mogu i lijevo i desno, a slična je situacija i s Moufijem i Mikanovićem, jer obojica su desni bočni, a silom prilika pokrivaju i lijevu stranu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U prva dva međusobna ogleda Osijeka i Hajduka u aktualnoj sezoni oba puta su slavile gostujuće momčadi. Najprije je Osijek s 2-0 pobijedio Lekin Hajduk na Poljudu u listopadu prošle godine, a zatim je Hajduk s Karoglanom na klupi uzvratio na Opus Areni početkom studenog s 1-0. Kome će treća biti sretna saznat ćemo večeras iza 19:15 sati. Hoće li se Hajduk vratiti pobjedama i zadržati priključak na vrhu ljestvice, ili će pak Osijek smanjiti zaostatak i probuditi nadu....

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Igrači i treneri Hajduka uvijek imaju rezultatski pritisak, to je tako, kad ne bude, neće biti nešto u redu s klubom. Svjesni smo toga, tako se postavljamo, ovo je maraton u kojem je svaka sljedeća utakmica najvažnija. S pobjedom u Osijeku ili bez mi ćemo biti tu, bit ćemo iz dana u dan jači, Marko će ozdraviti, Sahiti i Sigur će se očistiti od kartona, Diallo će se vratiti, Perišić će se priključiti... - optimističan je Karoglan.