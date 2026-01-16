Katastrofa Dončićevih Lakersa. Deklasirala ih jedna od najgorih momčadi lige. Celticsi okrenuli

Los Angeles Lakersi nastavljaju s promjenjivim igrama i nakon što su se ponadali da su pobjedom protiv Atlante uhvatili ritam, uslijedio je hladan tuš. U svojoj dvorani teško su poraženi od Charlotte Hornetsa 135-117, a ni fantastična partija Luke Dončića s 39 koševa nije bila dovoljna za izbjegavanje četvrtog poraza u posljednjih pet utakmica.

Iako je Dončić bio najbolji strijelac utakmice, show je ukrao razigravač gostiju LaMelo Ball. Mladi superstar odigrao je fenomenalno drugo poluvrijeme u kojem je zabio čak 27 od svojih ukupno 30 koševa. Izjednačio je i osobni rekord karijere pogodivši devet trica, od čega je osam ubacio nakon velikog odmora.

Foto: Kirby Lee

Svaki pogodak slavio je s velikim veseljem, utišavajući tako publiku u svom rodnom gradu. Uz sjajan šuterski učinak, podijelio je i 11 asistencija te uhvatio šest skokova.

Hornetsi su još jednom pokazali da su izuzetno opasna momčad unatoč negativnom omjeru pobjeda i poraza. Prije deset dana šokirali su vodeću momčad lige Oklahomu pobjedom od 27 razlike, a sada su srušili i Lakerse. Sjajnu podršku Ballu pružili su Brandon Miller s 26 te Miles Bridges s 25 koševa, dok je novak Kon Knueppel dodao 19.

Dončićeva partija ostala u sjeni poraza

Dončić, koji je u Lakerse stigao u velikoj razmjeni u veljači 2025. godine, odigrao je jednu od svojih najboljih utakmica u dresu kluba iz Los Angelesa. Krenuo je furiozno i već u prvoj četvrtini postigao 19 koševa, donijevši svojoj momčadi vodstvo 39-30. No, problemi su nastali čim je slovenski as sjeo na klupu početkom druge dionice. Hornetsi su iskoristili njegov izostanak, brzo izbrisali zaostatak i do poluvremena izgradili prednost 64-55.

Foto: Kirby Lee

Obrana Lakersa potpuno se raspala, primivši čak 105 koševa u posljednje tri četvrtine. LeBron James je dodao 29 koševa i devet skokova, ali ostatak momčadi nije bio na visini zadatka. Posebno je podbacila klupa, čiji su igrači zajedno postigli samo devet koševa uz šut iz igre 4/19.

Veliki preokret Celticsa

Noć s četvrtka na petak bila je ispunjena uzbuđenjima diljem NBA parketa. Boston Celticsi su u Miamiju nadoknadili zaostatak od 19 koševa i na kraju slavili protiv Heata 119-114. San Antonio Spursi, predvođeni Victorom Wembanyamom (22 koša, 10 skokova), deklasirali su Milwaukee Buckse 119-101, nanijevši im treći uzastopni poraz.

Detroit Pistonsi su iznenadili Phoenix Sunse pobjedom 108-105, dok je Klay Thompson s 26 koševa odveo Dallas Maverickse do uvjerljive pobjede nad Utah Jazzom 144-122.

Za Lakerse nema puno vremena za odmor jer ih već za vikend očekuju nove utakmice, gostovanje kod Portlanda i domaći ogled s Torontom. Nakon ovakvog poraza, jasno je da ih čeka puno posla kako bi stabilizirali formu i vratili se na pobjedničke staze.

NBA, svi rezultati

Pistons - Suns 108-105

Rockets - Thunder 91-111

Heat - Celtics 114-119

Spurs - Bucks 119-101

Mavericks - Jazz 144-122

Warriors - Knicks 126-113

Trail Blazers - Hawks 117-101

Lakers - Hornets 117-135