'Kavez je točno iznad mora, bit' će to istinski "Fighting Island!"'

Na Zrću će se 31. srpnja održati dosad neviđeni borilački spektakl na ovim prostorima! Na Pag stiže najpopularniji aktivni borac s ovih prostora, a uz njega su tu i mnoge hrvatske nade, otkriva nam Dražen Forgač

<p>Ove je godine u zagrebačkom Domu sportova trebala biti održana treća priredba <strong>Fight Nation Championshipa</strong>, ali zbog pandemije korona virusa sve je otkazano. No, ljudi iz FNC-a nisu mirovali već su pronašli rješenje kako će ljubiteljima borilačkog sporta pružiti nešto neviđeno na ovim prostorima, i to u dva navrata. A za sve je to velikim dijelom zaslužan <strong>Dražen Forgač</strong>, osnivač <strong>American Top Teama</strong> i FNC-a.</p><p>- Fokus smo prebacili na naše mlade borce te smo odlučili napraviti turnirsko natjecanje - Armagedon. Ali onda je došla još jedna ideja, da održimo svoj treći event, i to baš na svjetski poznatoj plaži Zrče na otoku Pagu. Za to moram zahvaliti Luki Ćurkoviću i Domagoju Šoljiću koji sudjeluju u organizaciji. Ovom prilikom moram zahvaliti i čelnim ljudima jednog od najboljih klubova svijeta <strong>NOA Beach Club</strong> koji su prepoznali našu ideju i ušli u ovu priču - započinje priču o 'Fighting Islandu' popularni 'Forgy'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Vase Bakočevića prije KSW-a u Zagrebu</strong></p><p>Za vizualni identitet i ime je zaslužna ekipa FNC-a, a sve se ispostavilo kao pun pogodak. Od ekskluzivne potvrde na portalu 24sata, mobitel i društvene mreže spomenute organizacije, kao i Dražena Forgača, 'gore' od poruka i pohvala za ideju. A nije oduševljena samo publika, već i borci koji će 31. srpnja imati priliku sudjelovati u nečemu dosad neviđenom.</p><p>- Borci su mahom oduševljeni što će nastupiti u ovakvom ambijentu. Klub NOA se nalazi doslovno iznad površine mora tako da se radi o istinskom Fighting Island-u. Rijetki borci su imali priliku nastupiti u tako spektakularnom ambijentu - objašnjava Forgač pa nastavlja o rosteru priredbe:</p><p>- Nastupaju Ivan <strong>Erslan</strong>, Ivica <strong>Trušček</strong>, Vaso <strong>Bakočević</strong>, Milos <strong>Janičić</strong>, sve borci najjače europske organizacije <strong>KSW-a</strong>. Zatim Francisco 'Croata' <strong>Barrio</strong>, Aleksandar <strong>Janković</strong>, najbolja hrvatska borkinja Adriana <strong>Vuković</strong>, veliki teškaški potencijal Donald <strong>Ćosić</strong>, a veseli i povratak Martina <strong>Batura</strong>, nekad velike nade domaćeg MMA sporta.</p><p>Tako će trenutno i najpopularniji aktivni borac s ovih prostora <strong>Vaso 'Psihopat' Bakočević</strong> (30) ući u kavez protiv legende regionalne MMA scene <strong>Ivice 'Terrora' Trušćeka </strong>(32). Neće to biti bilo kakva borba, već ona za <strong>BMF </strong>(op.a. baddest motherf**ker) titulu Balkana!</p><p>- Vaso i Trušček su presretni zbog ove borbe. Radi se o velikim fajterima i živućim legendama regionalne MMA scene. Frapira podatak da zajedno imaju 133 borbe. To je podatak koji sve govori i nema boljih pretendenata na balkansku BMF titulu od njih dvojice.</p><p>Ulaznice će se moći kupiti preko sustava Eventim, a cijene će se kretati od 200 kn za obične do 800 kn za VIP ulaznice. Kako je broj mjesta ograničen, zainteresirani će što prije morati do svog vrijednosnog papirića jer je broj ograničen. </p><p>- Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve ljubitelje borilačkih sportova da osiguraju svoje ulaznice i da nam se pridruže 31. srpnja na FNC 3 – Fighting Island priredbi i budu dio ovog spektakla i povijesne priče kada je u pitanju regionalni MMA - zaključuje Forgač.</p>