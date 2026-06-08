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Kek na predstavljanju: S ovim klubom ne mogu pregovarati

Piše Domagoj Vugrinović,
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Kek na predstavljanju: S ovim klubom ne mogu pregovarati
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Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Letvica mora biti postavljena visoko. Sinergija s navijačima još je jača, ali na kraju sve ovisi o nama koji ćemo biti na terenu. Sada je na meni i suradnicima da pokažemo kako smo zavrijedili voditi Rijeku, rekao je Kek

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Matjaž Kek (64) ponovno je trener Rijeke. Najtrofejniji strateg u klupskoj povijesti vratio se na Rujevicu nakon gotovo osam godina i preuzeo klupu na kojoj je već ostavio najdublji trag. Slovenski stručnjak vodio je Rijeku u 274 utakmice, od toga 201 u HNL-u, 42 u europskim natjecanjima te 31 u Kupu i Superkupu.

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Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke VIDEO
Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Video: 24sata/pixsell

Kek je u prvom mandatu, od 27. veljače 2013. do 6. listopada 2018. godine, proveo 2045 dana na klupi Bijelih. U tom je razdoblju osvojio prvi naslov prvaka u klupskoj povijesti, dva Hrvatska kupa i Superkup. Upisao je 165 pobjeda u svim natjecanjima, uz prosjek od 2,04 osvojena boda po utakmici.

Rijeka je pod njegovim vodstvom odigrala neke od najvećih utakmica u svojoj povijesti. Tri puta izborila je skupinu Europske lige, bila nadomak Ligi prvaka i pobjeđivala klubove poput Milana, Feyenoorda, Standard Liegea i Stuttgarta. Kek nije skrivao emocije na predstavljanju. Već pri dolasku na Rujevicu prizori iz prošlosti vratili su mu uspomene.

- Hvala Rijeci na povjerenju. Veselim se prvom treningu i prvoj utakmici. Rekao sam već da s Rijekom ne mogu pregovarati - poručio je Slovenac.

Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke
Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Posebno ga je dirnuo ulazak u kamp.

- Kada sam dolazio, vidio sam ploču posvećenu Deanu Šćulcu i press-centar koji nosi ime Orlanda Rivettija. Prošli su me trnci. Nekih ljudi više nema, život ide dalje. Stigla su nova vremena u nogometu, ali Rijeka je i poslije mene izbacivala reprezentativce, osvajala trofeje i imala atmosferu kojoj su se svi divili - rekao je Kek.

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Novi-stari trener Rijeke odmah je jasno postavio kriterije.

- Letvica mora biti postavljena visoko. Sinergija s navijačima još je jača, ali na kraju sve ovisi o nama koji ćemo biti na terenu. Sada je na meni i suradnicima da pokažemo kako smo zavrijedili voditi Rijeku. Želim pobjedu na svakom treningu i u svakoj utakmici - naglasio je.

Kek je potvrdio i članove stručnog stožera. Duje Čop ostat će u klubu, ali će se, kako je slikovito rekao, "preseliti u drugu kabinu", dok iz Lokomotive stiže Mate Maleš. Na pitanje koliko se promijenio u odnosu na prvi mandat, odgovorio je u svom stilu.

- To je pitanje za moju suprugu. Manje je kose, a sedam godina na klupi Slovenije ostavilo je traga. Možda sam mekši kada treba, ali i tvrđi kada treba - rekao je Kek.

Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke
Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvi trening zakazao je za 15. lipnja. Rijeka će uvodni dio priprema odraditi na Rujevici, a zatim će otputovati u Kranjsku Goru, gdje će odigrati tri pripremne utakmice. Kek smatra da momčad ima dovoljno vremena za slaganje uoči nove sezone.

- Rijeka ne mijenja svoj kurs jer se ono što je dobro ne mijenja. Pokušat ću nastaviti putem prethodnika, zadržati dobre stvari i ispraviti loše - objasnio je.

Kratko se osvrnuo i na HNL.

- Kritičarima nikad ništa nije dobro, ali sve veći broj gledatelja na stadionima najbolje govori o ligi - rekao je Kek.

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Sportski direktor Darko Raić Sudar zahvalio je prethodnom stručnom stožeru i pozdravio povratak trenera koji je obilježio jednu od najvećih era riječkog nogometa.

- Želio bih zahvaliti prošlom stručnom stožeru, a pozdraviti Matjaža, trofejnog trenera koji je ostavio dubok trag u klubu. Drago mi je što je pristao doći u Rijeku i pomoći nam u ostvarenju naših ciljeva. Neće biti lako, takav je nogomet - poručio je Raić Sudar.

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