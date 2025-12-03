Obavijesti

Sport

Komentari 4
DOSTUPAN JE...

Kek: Dinamo? Kakav bih čovjek bio kada bih pričao na tu temu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Kek: Dinamo? Kakav bih čovjek bio kada bih pričao na tu temu
4
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Mario Kovačević radi svoj posao, kako ga radi to će drugi ocijeniti, ali znam kako bih se ja osjećao da mi stalno netko nešto pametuje i nabacuje, rekao je dojučerašnji izbornik Slovenije

Nikakvog kontakta nije bilo, a Dinamo ima trenera. Odlučne su to riječi Matjaža Keka, koji je prije nekoliko dana napustio ulogu izbornika slovenske nogometne reprezentacije. U intervjuu za hrvatski medij, Slovenac je poručio kako nije vodio ikakve razgovore s Dinamom, niti to želi.

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Velikoj Gorici 00:46
Slavlje Dinama u Velikoj Gorici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Često se Kekovo ime i prezime spominje među mogućim nasljednicima na Maksimiru, neki navijači u njemu vide karakter kakav je potreban na Maksimiru, ali od toga, ističe bivši slovenski izbornik, barem zasad, neće biti ništa.

OPET JE SLOBODAN Kek više nije izbornik Slovenije! 'Zvonimir Boban vidi ga kao idealno rješenje za Dinamo...'
Kek više nije izbornik Slovenije! 'Zvonimir Boban vidi ga kao idealno rješenje za Dinamo...'

- Nikakvog kontakta nije bilo, ja ga ne bih ni prihvatio jer bio sam izbornik svoje države. To je prvo, a drugo: Dinamo ima trenera, čovjeka kojeg izuzetno poštujem iz više razloga, ne samo nogometnih. Dok sam bio izbornik, ni s kim nisam htio razgovarati niti sam si smio dopustiti da bih išao u kontakt s bilo kim, iako čitam novinarske priče, to je sasvim normalno i sastavni dio naših života. Dinamo ima trenera, kakav bih bio čovjek kad bih počeo javno okolo pričati na tu temu - rekao je u intervjuu za Sportske novosti, a rad trenera Kovačevića nije htio komentirati.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Switzerland v Slovenia
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Mario Kovačević radi svoj posao, kako ga radi to će drugi ocijeniti, ali znam kako bih se ja osjećao da mi stalno netko nešto pametuje i nabacuje. Ne, neću puno pričati o Dinamu. Znači, nikad ni s kim nisam kontaktirao dok sam bio izbornik, a nisam ni ovaj jedan dan kako više nisam izbornik, ne volim se pojavljivati u tim pričama. Znam kako sam se osjećao kad su mene svaki treći dan mijenjali.

LEGENDA OBA KLUBA 'I Garcia i Kovačević su pod upitnikom, nezadovoljnih je dosta. Nema tu tko napasti...'
'I Garcia i Kovačević su pod upitnikom, nezadovoljnih je dosta. Nema tu tko napasti...'

Istaknuo je vrlo dobre rezultate Dinama u Europi, a razumije kako je titula potrebna ''modrima''.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Switzerland v Slovenia
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Dinamo je proteklih godina stigao na jako visoke standarde u Ligi prvaka, dobivao velike utakmice, iako je imao i visoke poraze. Svaki bod u Europskoj ligi je velik. Svaka utakmica je bitna, Dinamu prvo mjesto u HNL-u donosi Ligu prvaka i to je temelj, ali rezultati u Europi mu određuju hoće li biti izravno u ligaškom dijelu ili će morati igrati kvalifikacije koje uvijek nose opasne mine. Ove godine je bio u prednosti što ih nije morao igrati. Važna je bila i kup utakmica u Karlovcu jer visoka pobjeda pomaže. Zarada od Europe je za klubove s naših prostora esencijalna - zaključio je bivši trener Rijeke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'
ATRAKTIVNA SYDNEY

FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Amerikanka Sydney Sweeney (27) jedna je od najpopularnijih glumica na svijetu. Oduševila je glumačkim sposobnostima, a i natuknula kako bi umijeće sa seta mogla prebaciti u stvarni život
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
VIDEO Barcelona - Atletico 3-1: Olmo zabio za preokret pa se ozlijedio. Pogledajte sve golove
LA LIGA

VIDEO Barcelona - Atletico 3-1: Olmo zabio za preokret pa se ozlijedio. Pogledajte sve golove

Atletico je poveo u 19. minuti preko Baene, a Barca se vratila u 26. sjajnim golom Raphinhe. Lewandowski je mogao zabiti penal za preokret, ali je promašio, no Olmo je u 65. probio Oblaka, a Torres zabio za kraj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025