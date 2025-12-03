Kek: Dinamo? Kakav bih čovjek bio kada bih pričao na tu temu

Nikakvog kontakta nije bilo, a Dinamo ima trenera. Odlučne su to riječi Matjaža Keka, koji je prije nekoliko dana napustio ulogu izbornika slovenske nogometne reprezentacije. U intervjuu za hrvatski medij, Slovenac je poručio kako nije vodio ikakve razgovore s Dinamom, niti to želi.

Pokretanje videa... 00:46 Slavlje Dinama u Velikoj Gorici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Često se Kekovo ime i prezime spominje među mogućim nasljednicima na Maksimiru, neki navijači u njemu vide karakter kakav je potreban na Maksimiru, ali od toga, ističe bivši slovenski izbornik, barem zasad, neće biti ništa.

- Nikakvog kontakta nije bilo, ja ga ne bih ni prihvatio jer bio sam izbornik svoje države. To je prvo, a drugo: Dinamo ima trenera, čovjeka kojeg izuzetno poštujem iz više razloga, ne samo nogometnih. Dok sam bio izbornik, ni s kim nisam htio razgovarati niti sam si smio dopustiti da bih išao u kontakt s bilo kim, iako čitam novinarske priče, to je sasvim normalno i sastavni dio naših života. Dinamo ima trenera, kakav bih bio čovjek kad bih počeo javno okolo pričati na tu temu - rekao je u intervjuu za Sportske novosti, a rad trenera Kovačevića nije htio komentirati.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Mario Kovačević radi svoj posao, kako ga radi to će drugi ocijeniti, ali znam kako bih se ja osjećao da mi stalno netko nešto pametuje i nabacuje. Ne, neću puno pričati o Dinamu. Znači, nikad ni s kim nisam kontaktirao dok sam bio izbornik, a nisam ni ovaj jedan dan kako više nisam izbornik, ne volim se pojavljivati u tim pričama. Znam kako sam se osjećao kad su mene svaki treći dan mijenjali.

Istaknuo je vrlo dobre rezultate Dinama u Europi, a razumije kako je titula potrebna ''modrima''.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Dinamo je proteklih godina stigao na jako visoke standarde u Ligi prvaka, dobivao velike utakmice, iako je imao i visoke poraze. Svaki bod u Europskoj ligi je velik. Svaka utakmica je bitna, Dinamu prvo mjesto u HNL-u donosi Ligu prvaka i to je temelj, ali rezultati u Europi mu određuju hoće li biti izravno u ligaškom dijelu ili će morati igrati kvalifikacije koje uvijek nose opasne mine. Ove godine je bio u prednosti što ih nije morao igrati. Važna je bila i kup utakmica u Karlovcu jer visoka pobjeda pomaže. Zarada od Europe je za klubove s naših prostora esencijalna - zaključio je bivši trener Rijeke.