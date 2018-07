Kentova žena uzela englesku babušku i odnijela je u kućicu

Sraz Hrvatske i Engleske u Moskvi neće biti za one slaboga srca, ali Hrvatska ide u završnicu Svjetskoga nogometnog prvenstva. Iščitalo se to iz prognoziranja obitelji gibona iz Zoološkog vrta grada Zagreba.

Babuškama su, sada već tradicionalno, prvo prišle Fiona i njezina mama Kulička, no iako su raskopale voće i povrće iz engleske lutke, Kent je s velikom sigurnošću došao do hrvatske babuške i poslužio se hranom iz nje. Upravo to određuje pobjednika.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Vatreni će Gordog Albiona baciti na koljena. Iako Engleska ima više pobjeda u ogledima s Hrvatskom, Kent osjeća da je vrijeme za povijesnu pobjedu Hrvatske. Mi mu vjerujemo - kazao je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba.

Ženski dio obitelji gibona englesku je babušku odnio na svoju terasu što su okupljeni popratili komentarom da je Engleska ta koja se prva vraća kući.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.