Kladionice nam vjeruju: Veliki pad koeficijenta na Hrvatsku

Hrvatska u subotu u 20.30 sati igra ključnu utakmicu drugog kruga protiv Njemačke. Pobjedom u toj utakmici direktno ulazi u polufinale Europskog prvenstva, a samim slavljem oprali bi gorak okus nakon onog poraza od Njemačke na Svjetskom prvenstvu prošle godine.

Invazija na Beč već je u tijeku, dvorana Wiener Stadthalle bit će puna hrvatskih navijača i traži se karta više. Šesnaest tisuća posjetitelja gledat će rukometni spektakl uživo.

I premda smo bili tek sedmi favorit prvenstva uoči Eura, a Nijemci su bili iznad nas, ovog puta priča je malo drugačija. Uoči subotnjeg susreta Hrvatska je u prednosti po kladionicama dok je Njemačka veliki autsajder.

U hrvatskim kladionicama tečajevi su uglavnom 1,90 na Kauboje dok se koeficijent na Nijemce vrti oko 2,80.

No, oni se ne podudaraju sa stranim kladionicama kojima neprestano pada koeficijent na Hrvatsku. Tako on iznosi 1,65 dok je na Njemačku uglavnom 3. Neke na Njemačku daju čak i više pa dosežu i do 3,20. Još jučer koeficijent na nas vrtio se oko 2.

Kako god, pred Kaubojima je težak izazov kojim bi riješili pitanje polufinalista. Jedno se zna, danas će bečka Gradska dvorana disati kao jedno i kockicama bodriti naše dečke.

Tema: Rukometni Euro 2020.