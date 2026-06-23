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USPOREĐIVALI GA I S MODRIĆEM

Ključni igrač Paname propušta Hrvatsku! 'Šteta što ga nećemo imati za ovako važan dvoboj...'

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 6 min
Ključni igrač Paname propušta Hrvatsku! 'Šteta što ga nećemo imati za ovako važan dvoboj...'
Foto: ESA ALEXANDER/REUTERS

Carrasquilli tepaju i da je 'panamski Modrić', on je taj čija je zadaća distribuirati loptu i pokretati igru.

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Adalberto Carrasquilla, ključni igrač Paname, propustit će utakmicu protiv Hrvatske, potvrdio je izbornik Paname Thomas Christiansen. Veznjak je bio na klupi u dvoboju protiv Gane, sudjelovao je na treninzima, ali problemi s mišićem zaustavit će njegov nastup protiv 'Vatrenih'...

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- Šteta je što ga nećemo imati za ovako važnu utakmicu - kazao je izbornik Christiansen, koji je usput pohvalio hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

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- Imaju kvalitetne igrače, u sjajnom su fizičkom stanju. Ja sam ambiciozan, ali sam i realan. Vidjeli smo na ovom SP-u rezultate koje ljudi nisu očekivali. Pa zašto onda i mi ne bismo bili momčad koja iznenadi na pozitivan način? - poručuje Christiansen, javlja Reuters.

Carrasquilli tepaju i da je 'panamski Modrić', on je taj čija je zadaća distribuirati loptu i pokretati igru.

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Foto: instagram

- San mi je igrati protiv Hrvatske te sam jako uzbuđen jer je Modrić oduvijek igrač kojeg sam pratio. Imamo mnogo sličnih karakteristika, a on mi je omiljeni igrač - rekao je Carrasquilla u razgovoru na YouTube kanalu kostarikanskog vratara Keylora Navasa.

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