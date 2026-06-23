Carrasquilli tepaju i da je 'panamski Modrić', on je taj čija je zadaća distribuirati loptu i pokretati igru.
Ključni igrač Paname propušta Hrvatsku! 'Šteta što ga nećemo imati za ovako važan dvoboj...'
Adalberto Carrasquilla, ključni igrač Paname, propustit će utakmicu protiv Hrvatske, potvrdio je izbornik Paname Thomas Christiansen. Veznjak je bio na klupi u dvoboju protiv Gane, sudjelovao je na treninzima, ali problemi s mišićem zaustavit će njegov nastup protiv 'Vatrenih'...
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Šteta je što ga nećemo imati za ovako važnu utakmicu - kazao je izbornik Christiansen, koji je usput pohvalio hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
- Imaju kvalitetne igrače, u sjajnom su fizičkom stanju. Ja sam ambiciozan, ali sam i realan. Vidjeli smo na ovom SP-u rezultate koje ljudi nisu očekivali. Pa zašto onda i mi ne bismo bili momčad koja iznenadi na pozitivan način? - poručuje Christiansen, javlja Reuters.
Carrasquilli tepaju i da je 'panamski Modrić', on je taj čija je zadaća distribuirati loptu i pokretati igru.
Nastupa za meksički Pumas, nedavno je govorio kako mu je san igrati protiv Hrvatske...
POGLEDAJTE GALERIJU:
- San mi je igrati protiv Hrvatske te sam jako uzbuđen jer je Modrić oduvijek igrač kojeg sam pratio. Imamo mnogo sličnih karakteristika, a on mi je omiljeni igrač - rekao je Carrasquilla u razgovoru na YouTube kanalu kostarikanskog vratara Keylora Navasa.
Ozljedu vuče od 24. svibnja kada je teško stradao nakon starta u uzvratu finala meksičkog prvenstva.
Panama je na otvaranju SP-a poražena od Gane 1-0.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+