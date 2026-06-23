Legendarni branič nakon što je Messi postavio rekord SP-a: On nije najbolji svih vremena...

Povijesni trenutak na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, kada je Lionel Messi s dva gola protiv Austrije postao najbolji strijelac u povijesti tog natjecanja, za mnoge je bio konačna potvrda njegovog statusa najvećeg nogometaša svih vremena. Ipak, dok je nogometni svijet slavio, legenda Manchester Uniteda i engleske reprezentacije, Rio Ferdinand, ponudio je drugačiju perspektivu, ustvrdivši da ni taj veličanstveni doseg nije dovoljan da bi se zaključila vječna debata.

Rekord koji je ponovno zapalio raspravu

Messijev osamnaesti pogodak na svjetskim prvenstvima, kojim je prestigao Miroslava Klosea (16), odjeknuo je kao argument koji nadilazi sve prethodne. Trijumf u Katru 2022. godine već ga je postavio na pijedestal, no obaranje rekorda starog 12 godina za mnoge je bio šah-mat u raspravi o "GOAT-u" (Greatest of All Time). Međutim, Ferdinand, danas utjecajni sportski analitičar, brzo je stao na loptu i upozorio da se priča ne smije pojednostavljivati. Smatra da je euforija oko jednog postignuća zasjenila širu sliku.

​- Ljudi stalno govore da je Messi, zato što je srušio rekord po broju golova na Svjetskom prvenstvu, navodno zaključao GOAT raspravu. Ne slažem se s tim.

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Izjavio je Ferdinand, dodavši kako je to samo jedan, iako impresivan, parametar.

​- To je samo jedan turnir, jedan segment u jednoj velikoj natjecateljskoj priči. Ne volim kada se nakon jednog uspjeha odmah gura određeni narativ.

Slojevit odnos prema dvojici velikana

Ferdinandov stav nije proizašao iz omalovažavanja Messija, već iz dubokog poštovanja prema karijeri Cristiana Ronalda, s kojim je šest godina dijelio svlačionicu na Old Traffordu. Upravo Portugalčev nevjerojatan pothvat kao najboljeg strijelca u povijesti nogometa, s golovima postignutim u najjačim ligama svijeta, Ferdinand ističe kao ključni kontraargument. Ipak, njegov odnos s Ronaldom također je imao uspona i padova, a javno ga je kritizirao nakon kontroverznog intervjua s Piersom Morganom, kazavši kako je "ljubavna afera s Man Unitedom gotova".

S druge strane, njegovo divljenje prema Messiju dosegnulo je vrhunac tijekom finala Svjetskog prvenstva 2022. u Katru. Nakon Messijeve maestralne izvedbe protiv Francuske, Ferdinand je bio vidno emotivan.

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​- Mogu reći svojim unucima da sam bio ovdje. Blagoslovljen sam što sam ovo doživio - izjavio je tada za BBC, nazivajući Argentinčevu igru "najboljom individualnom predstavom koju smo vidjeli na cijelom prvenstvu, s velikom razlikom".

Od šaljivog podbadanja do duboke analize

Zanimljivo je prisjetiti se i jedne anegdote s istog turnira, koja pokazuje Ferdinandov specifičan odnos prema Messijevim statistikama. Uoči utakmice osmine finala protiv Australije, voditelj Gary Lineker istaknuo je kako ni Messi ni Ronaldo do tada nikad nisu zabili gol u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Ferdinand se na to ubacio s osmijehom: "- Samo da znate, ja jesam. Napravio sam nešto što oni nisu -", aludirajući na svoj gol protiv Danske 2002. godine. Samo 45 minuta kasnije, Messi je prekinuo svoj "post" i zabio Australiji, na što se Ferdinand mogao samo nasmijati.

Tijekom godina, Ferdinand je u svojim analizama često naglašavao fundamentalne razlike između dvojice titana. U jednoj od svojih ranijih izjava, detaljno je objasnio kako ih vidi.

​- Oni su različiti igrači. Jedan je čisti strijelac, a drugi je više uključen u igru. Mislim da je Messi taj koji voli sudjelovati u organizaciji i može odigrati zadnji pas, ali su mu i brojke po pitanju golova smiješne. S druge strane, Cristiano je samo opsjednut postizanjem golova i time da bude čovjek odluke.

Šira slika sportskih besmrtnika

Konačno, da bi se u potpunosti shvatio Ferdinandov stav, potrebno je pogledati njegovu percepciju veličine izvan nogometnih travnjaka. Kada su ga jednom prilikom zatražili da imenuje svoja četiri najveća sportska idola svih vremena, njegov izbor nije uključivao nijednog nogometaša.

​- Muhammad Ali, Mike Tyson, Michael Jordan, Roger Federer - rekao je bez oklijevanja.

Taj odgovor otkriva koliko visoko postavlja ljestvicu za status "besmrtnika". Za njega, GOAT rasprava nije samo pitanje statistike ili trofeja, već i utjecaja, karizme i dominacije koja nadilazi vlastiti sport. U tom kontekstu, Messijev rekord na svjetskim prvenstvima, koliko god bio monumentalan, za Ferdinanda je tek još jedno fascinantno poglavlje u knjizi koja, po njegovom mišljenju, još uvijek nije zatvorena.

*Uz korištenje AI-ja