Klopp postaje izbornik 'elfa'. Oglasio se i njemački savez

Jurgen Klopp (59) se u petak u New Yorku sastao s predsjednikom njemačkog nogometnog saveza (DFB) Berndom Neuendorfom i dopredsjednikom Hans-Joachimom Watzkeom, s kojim je blisko surađivao u Borussiji Dortmund.

DFB je potvrdio da je 'postignuta suglasnost oko ključnih točaka mogućeg ugovora', a razgovori se nastavljaju sljedeći tjedan.

Jedina prepreka ostaje suglasnost Red Bulla, gdje Klopp od siječnja 2025. radi kao voditelj globalnog nogometa. Očekuje se četverogodišnji ugovor koji će mu biti prvi trenerski angažman nakon devetogodišnjeg mandata u Liverpoolu.

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Klopp nasljeđuje Juliana Nagelsmanna koji je podnio ostavku nakon ispadanja Njemačke od Paragvaja u osmini finala, čime se nastavlja niz razočaravajućih rezultata, 2018. i 2022. godine Njemačka nije prošla grupnu fazu.

Klopp je s Liverpoolom osvojio Premier ligu i Ligu prvaka, a s Dortmundom dva naslova prvaka Bundeslige. Za Njemačku je tijekom Mundijala radio kao televizijski komentator.