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PONOVNO SJEDA NA KLUPU

Klopp postaje izbornik 'elfa'. Oglasio se i njemački savez

Piše Bruno Lukas,
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Klopp postaje izbornik 'elfa'. Oglasio se i njemački savez
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/DEFOD
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Jurgen Klopp postigao je načelni dogovor s Njemačkim nogometnim savezom o preuzimanju izborničke funkcije, a DFB je potvrdio konstruktivne razgovore u New Yorku

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Jurgen Klopp (59) se u petak u New Yorku sastao s predsjednikom njemačkog nogometnog saveza (DFB) Berndom Neuendorfom i dopredsjednikom Hans-Joachimom Watzkeom, s kojim je blisko surađivao u Borussiji Dortmund.

DFB je potvrdio da je 'postignuta suglasnost oko ključnih točaka mogućeg ugovora', a razgovori se nastavljaju sljedeći tjedan.

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Jedina prepreka ostaje suglasnost Red Bulla, gdje Klopp od siječnja 2025. radi kao voditelj globalnog nogometa. Očekuje se četverogodišnji ugovor koji će mu biti prvi trenerski angažman nakon devetogodišnjeg mandata u Liverpoolu.

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Foto: Brett Davis/REUTERS

Klopp nasljeđuje Juliana Nagelsmanna koji je podnio ostavku nakon ispadanja Njemačke od Paragvaja u osmini finala, čime se nastavlja niz razočaravajućih rezultata, 2018. i 2022. godine Njemačka nije prošla grupnu fazu.

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Klopp je s Liverpoolom osvojio Premier ligu i Ligu prvaka, a s Dortmundom dva naslova prvaka Bundeslige. Za Njemačku je tijekom Mundijala radio kao televizijski komentator.

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