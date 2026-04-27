Klupska sezona gotova za Luku Modrića, na SP ide s maskom!?

Luka Modrić (40) u u nedjelju je zadobio udarac u glavu u derbiju Milana i Juventusa, a u ponedjeljak mu je na pretragama utvrđen dvostruki prijelom jagodične kosti.

Klupska sezona je za legendarnog "vatrenog" navjerojatnije završena, ali Sportske novosti pišu kako njegov odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ameriku ne bi trebao doći u pitanje.

Na Mundijalu će, navodi isti izvor, Modrić najvjerojatnije igrati sa zaštitnom maskom, koju je svojevremeno nosio i Joško Gvardiol. Točni detalji Modrićeva oporavka još uvijek nisu poznati, odnosno, hoće li ići na operaciju ili će ozljedu liječiti konzervativnim putem.

Rezultate pretraga s nestrpljenjem su čekali i u Italiji. Podsjetimo, Modrićev ugovor s Milanom važeći je do kraja lipnja, ali Luka ima opciju produljenja na godinu dana. I svi u Milanu nadaju se kako će je prihvatiti. Posebno ako je protiv Juventusa zaista odigrao zadnju utakmicu u Milanovom dresu ove sezone.

"Bio bi to ogroman gubitak za kraj prvenstva. Gotovo nikada nismo vidjeli Modrića da napušta teren ove sezone, čak ni u trenucima kada se vidjelo da je umoran i da mu tijelo pati. Unatoč tome, nikada nije odustao, zato znamo koliko ga je moralo boljeti. Nadamo se zbog njega, zbog talijanskog nogometa i Milana, da će Luka uskoro biti na terenu", pisali su talijanski mediji.