Obavijesti

Sport

Komentari 2
ŠOK IZ MILANA

Klupska sezona gotova za Luku Modrića, na SP ide s maskom!?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Luka Modrić pretrpio dvostruki prijelom jagodične kosti! Sezona gotova, ali na Svjetskom prvenstvu će igrati s maskom

Luka Modrić (40) u u nedjelju je zadobio udarac u glavu u derbiju Milana i Juventusa, a u ponedjeljak mu je na pretragama utvrđen dvostruki prijelom jagodične kosti.

Klupska sezona je za legendarnog "vatrenog" navjerojatnije završena, ali Sportske novosti pišu kako njegov odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ameriku ne bi trebao doći u pitanje.

Na Mundijalu će, navodi isti izvor, Modrić najvjerojatnije igrati sa zaštitnom maskom, koju je svojevremeno nosio i Joško Gvardiol. Točni detalji Modrićeva oporavka još uvijek nisu poznati, odnosno, hoće li ići na operaciju ili će ozljedu liječiti konzervativnim putem.

Serie A - AC Milan v Juventus
Foto: Daniele Mascolo

Rezultate pretraga s nestrpljenjem su čekali i u Italiji. Podsjetimo, Modrićev ugovor s Milanom važeći je do kraja lipnja, ali Luka ima opciju produljenja na godinu dana. I svi u Milanu nadaju se kako će je prihvatiti. Posebno ako je protiv Juventusa zaista odigrao zadnju utakmicu u Milanovom dresu ove sezone.

"Bio bi to ogroman gubitak za kraj prvenstva. Gotovo nikada nismo vidjeli Modrića da napušta teren ove sezone, čak ni u trenucima kada se vidjelo da je umoran i da mu tijelo pati. Unatoč tome, nikada nije odustao, zato znamo koliko ga je moralo boljeti. Nadamo se zbog njega, zbog talijanskog nogometa i Milana, da će Luka uskoro biti na terenu", pisali su talijanski mediji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026