Knicksi nakon 52 godine dugog posta stigli do trofeja. U finalu protiv Spursa osvojili NBA kup

New York je napokon dočekao! Nakon duge 52 godine, New York Knicksi ponovno imaju trofej u vitrinama. U spektakularnom finalu trećeg izdanja NBA kupa, odigranom u Las Vegasu, svladali su San Antonio Spurse 124-113. Utakmica je bila napeta od samog početka. Ekipe su se izmjenjivale u vodstvu, a na poluvrijeme se otišlo s minimalnom prednošću Spursa 61-59.

U trećoj četvrtini, činilo se da će San Antonio prelomiti susret. Victor Wembanyama, vezao je 10 koševa i odveo Spurse na dvoznamenkastu prednost. No, Knicksi se nisu predavali. Uoči posljednjih 12 minuta, smanjili su zaostatak na samo pet koševa (89-94). A onda je uslijedila rapsodija New Yorka. U posljednjoj dionici, Knicksi su ubacili u višu brzinu i potpuno nadigrali suparnike, dobivši tu četvrtinu s nevjerojatnih 35-19. Ključnu ulogu u preokretu odigrala je klupa, a posebno Jordan Clarkson koji je tricama vratio Knickse u egal početkom četvrte.

Anunoby briljirao, MVP trofej za Brunsona

Iako je Jalen Brunson proglašen najkorisnijim igračem (MVP) cijelog turnira, junak finalne večeri bio je OG Anunoby. Krilni igrač odigrao je utakmicu sezone, završivši kao najbolji strijelac s 28 koševa, čemu je dodao devet skokova i tri asistencije. Pogodio je pet ključnih trica iz deset pokušaja i bio nerješiva zagonetka za obranu Spursa.

Brunson je, s druge strane, potvrdio status vođe. Upisao je 25 koševa i osam asistencija, a njegova mirnoća u ključnim trenucima vodila je momčad do pobjede.

​- Stvari ne idu uvijek kako planirate. Bila je ovo ružna utakmica, ali ostali smo povezani i fokusirani, a to je najvažnije - skromno je prokomentirao Brunson nakon što je primio MVP trofej.

Foto: Kirby Lee

Karl-Anthony Towns upisao je 'double-double' sa 16 koševa i 11 skokova, dok je klupa isporučila čak 48 koševa. Uz Clarksonovih 15, istaknuo se i Tyler Kolek sa 14 koševa, pet skokova i pet asistencija. Ipak, tihi heroj bio je Mitchell Robinson. Centar Knicksa je za samo 18 minuta na parketu uhvatio nevjerojatnih 15 skokova, od čega čak 10 u napadu, osiguravši svojoj momčadi ključne druge prilike. Knicksi su potpuno dominirali pod obručima, dobivši bitku u skokovima 59-42 i zabivši 56 koševa iz reketa naspram 44 Spursa.

U redovima poraženih Spursa, najbolji je bio Dylan Harper s 21 košem i pet trica. Victor Wembanyama, koji se tek nedavno vratio nakon ozljede, imao je ograničenu minutažu. Za 25 minuta na terenu ubacio je 18 koševa uz šest skokova. Podbacio je De'Aaron Fox, koji je uz 16 koševa imao i pet izgubljenih lopti te loš šut iz igre (5/16).

Osim pehara i prestiža, igrači Knicksa su za osvajanje NBA kupa zaradili i bogatu novčanu nagradu. Svaki igrač pobjedničke momčadi kući će ponijeti bonus od 530.933 američkih dolara, što je otprilike 495.000 eura.

