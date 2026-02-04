Obavijesti

Sport

Komentari 2
SPEKTAKL NA EURU U SLOVENIJI

'Kockice' dominiraju Stožicama, Španjolcima se odsjekle noge, Hrvatsku trese futsal groznica

Piše iz Ljubljane: Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
'Kockice' dominiraju Stožicama, Španjolcima se odsjekle noge, Hrvatsku trese futsal groznica
24
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zaglušujuća atmosfera prolomila se prekrasnom dvoranom, a slobodan udarac Nike Vukmira na otvaranju susreta, pa potom i udarac Kristiana Čekola, dodatno su zapalili tribine na kojima su dominirale kockice

Admiral

Hrvatsku ovakva futsalska groznica nije tresla još od 2012. i polufinala Europskog prvenstva u zagrebačkoj Areni. Danas, 14 godina kasnije, nova generacija hrvatskih majstora futsalskih parketa briljira na smotri Starog kontinenta. Atmosfera - ponovno domaćinska.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Šest do sedam tisuća Hrvata stiglo je u ljubljanske Stožice kako bi podržalo Hrvatsku u polufinalu Eura protiv moćne Španjolske, reprezentacije koja je najmanje do polufinala stigla na svih 13 dosad održanih europskih prvenstava.

FUTSALAŠE ČEKA POLUFINALE EP-A Antonio Sekulić: Ovo nam je najveća utakmica u karijeri!
Antonio Sekulić: Ovo nam je najveća utakmica u karijeri!
VELIKA POBJEDA Hrvatska - Armenija 3-0: Bravo! Polufinale je tu, sjajna utakmica futsalaša. Ljubljana, vidimo se
Hrvatska - Armenija 3-0: Bravo! Polufinale je tu, sjajna utakmica futsalaša. Ljubljana, vidimo se

Španjolska je sedmerostruki europski prvak, a na EP-ima je u 63 dvoboja upisala tek pet poraza. Italija ih je pobjeđivala 2003. i 2005., Rusija u produžetku polufinala 2014., dok je Portugal slavio u produžetku finala 2018. te u polufinalu posljednjeg Eura.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No, čak i tako moćnim Španjolcima na početku utakmice u Stožicama odsjekle su se noge čim se dvoranom zaorilo: "Mi, Hrvati!". Zaglušujuća atmosfera prolomila se prekrasnom dvoranom, a slobodan udarac Nike Vukmira na otvaranju susreta, pa potom i udarac Kristiana Čekola, dodatno su zapalili tribine na kojima su dominirale kockice. "Bježite, ljudi, bježite iz grada" i "Zovi, samo zovi" orilo se Stožicama.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Umag, Cetingrad, Otočac, Tomislavgrad, Kastav, Samobor, Veruda, Krapina, Pula, Jesenje, Dobrinj, Vinkovci, Reštovo, Imotski… Ma, mogli bismo nabrajati do sutra. Hrvatsku su došli podržati iz svih krajeva Lijepe naše, ali i iz Bosne i Hercegovine…

STIGAO I KUSTIĆ FOTO Hrvatski navijači svugdje su show! Dominiraju i u futsalu
FOTO Hrvatski navijači svugdje su show! Dominiraju i u futsalu
PRATITE PRIJENOS LIVE Hrvatska - Španjolska 1-2: Kreće potpuno ludilo! Prečka je spasila protivnike, trebamo gol
LIVE Hrvatska - Španjolska 1-2: Kreće potpuno ludilo! Prečka je spasila protivnike, trebamo gol

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
LIVE Hrvatska - Španjolska 1-2: Kreće potpuno ludilo! Prečka je spasila protivnike, trebamo gol
PRATITE PRIJENOS

LIVE Hrvatska - Španjolska 1-2: Kreće potpuno ludilo! Prečka je spasila protivnike, trebamo gol

Hrvatska je bila potpuno ravnopravna u prvih 10 minuta te su se Španjolci jako mučili. Zabili su iz jedne greške obrane, Hrvatska je imala veliku šansu za egal koju nije zabila, a onda novi gol. Ima nade u nastavku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026