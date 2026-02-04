'Kockice' dominiraju Stožicama, Španjolcima se odsjekle noge, Hrvatsku trese futsal groznica

Hrvatsku ovakva futsalska groznica nije tresla još od 2012. i polufinala Europskog prvenstva u zagrebačkoj Areni. Danas, 14 godina kasnije, nova generacija hrvatskih majstora futsalskih parketa briljira na smotri Starog kontinenta. Atmosfera - ponovno domaćinska.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Šest do sedam tisuća Hrvata stiglo je u ljubljanske Stožice kako bi podržalo Hrvatsku u polufinalu Eura protiv moćne Španjolske, reprezentacije koja je najmanje do polufinala stigla na svih 13 dosad održanih europskih prvenstava.

Španjolska je sedmerostruki europski prvak, a na EP-ima je u 63 dvoboja upisala tek pet poraza. Italija ih je pobjeđivala 2003. i 2005., Rusija u produžetku polufinala 2014., dok je Portugal slavio u produžetku finala 2018. te u polufinalu posljednjeg Eura.

No, čak i tako moćnim Španjolcima na početku utakmice u Stožicama odsjekle su se noge čim se dvoranom zaorilo: "Mi, Hrvati!". Zaglušujuća atmosfera prolomila se prekrasnom dvoranom, a slobodan udarac Nike Vukmira na otvaranju susreta, pa potom i udarac Kristiana Čekola, dodatno su zapalili tribine na kojima su dominirale kockice. "Bježite, ljudi, bježite iz grada" i "Zovi, samo zovi" orilo se Stožicama.

Umag, Cetingrad, Otočac, Tomislavgrad, Kastav, Samobor, Veruda, Krapina, Pula, Jesenje, Dobrinj, Vinkovci, Reštovo, Imotski… Ma, mogli bismo nabrajati do sutra. Hrvatsku su došli podržati iz svih krajeva Lijepe naše, ali i iz Bosne i Hercegovine…