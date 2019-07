Kolašinac je bio meta: 'Napali su ga pred njegovom kućom...'

Sead Kolašinac glavna je tema svih svjetskih medija i heroj nakon što se obračunao s pljačkašima. Iako su u početku svi tvrdili kako su razbojnici htjeli ukrasti Özilov automobil, glavna tema napada zapravo je bio sam Sead Kolašinac. Naime, on je ispred kuće čekao Mesuta i njegovu suprugu, a u tome trenutku su se pojavili razbojnici i tražili od njega da im da svoj sat.

Suvlasnica restorana, u koji su pobjegli Özil i njegova supruga, je ispričala za Sky Sports što se zapravo dogodilo.

- Kolašinac je stajao ispred kuće i čekao Özila da dođe, a u tome trenutku su ga presrela dva pljačkaša na skuterima i odmah su tražili od njega da im da svoj sat. Kada su ga krenuli napasti, on je pokušavao ući u automobil. U tome trenutku je i jedan razbojnik krenuo otvoriti druga vrata, ali nije uspio. Özil je je krenuo automobilom, a oni su ih počeli loviti i to je trajalo nekih 15 minuta - ispričala je Yasmine Tahsiner za Sky Sports.

U jednom trenutku su ih sustigli, a onda su naljutili Kolašinca koji je izašao iz automobila i krenuo se obračunati s pljačkašima. Özil je ostavio automobil na cesti i pobjegao u obližnji turski restoran gdje je ga je osoblje prepoznalo.

BiH reprezentativac je ubrzo zbog svoje reakcije postao heroj i junačina, a dobio je i nove nadimke. Tako je postao Hulk, 'Bosanski tenk'...

