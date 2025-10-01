Obavijesti

PODIJELIO JE ISKUSTVO

Komičar: Bio sam jedini navijač s obilježjima Slaven Belupa na Maksimiru. Evo što se dogodilo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Bez obzira na rezultatski potop, neću pljuvati po klubu kojeg volim, napisao je komičar Aleksandar Lazić koji je gledao utakmicu Dinama i Slavena na Maksimiru

Dinamo je u nedjelju deklasirao Slaven Belupo u utakmici osmog kola HNL-a koja se odigrala na Maksimiru. "Modri" su slavili 4-1, a ovaj je poraz produbio slabu formu "farmaceuta" u novoj sezoni. U prošloj su bili finalisti Kupa, a u ovoj imaju tri pobjede iz osam HNL utakmica, dovoljno za osmo mjesto na tablici.

Dinamo - Slaven Belupo 01:23
Dinamo - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Utakmici je prisustvovao i popularni komičar Aleksandar Lazić, koji je svoje iskustvo podijelio preko društvenih mreža.

ALBANAC POSTAO ZVIJEZDA DINAMA Hoxha ekskluzivno za 24sata: Boban nije želio da odem, rekao je da ću igrati nogomet karijere
Hoxha ekskluzivno za 24sata: Boban nije želio da odem, rekao je da ću igrati nogomet karijere

- U nedjelju sam bio jedini navijač s obilježljima Slaven Belupa na Maksimiru, barem koliko sam vidio. Bez obzira na rezultatski potop, neću pljuvati po klubu kojeg volim - napisao je Lazić u objavi i dodao...

PREGOVARAJU Cannavaro pred novim poslom nakon Dinama: Vodit će reprezentaciju na Mundijalu?
Cannavaro pred novim poslom nakon Dinama: Vodit će reprezentaciju na Mundijalu?

- Ponosan sam, jer sam malom nećaku, kumu i šogoru omogućio da svoj Dinamo pogledaju uživo. Nakon utakmice smo popili, pojeli i razišli se kao ljudi, makar su moji dobili po p***i od njihovih... Uglavnom, što sam htio reći; Budi zadovoljan s onime što imaš u životu, koliko god to bilo malo, voli svoje, poštuj tuđe. Život je prekratak da ga gubiš na pi*****je - napisao je komičar i zaključio uz riječi podrške za svoj klub: "Slaven u srcu".

