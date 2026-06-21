Konobari u SAD-u žale se da nema napojnica. Počeli su ih automatski dodavati na račun

Svjetsko prvenstvo je u SAD dovelo ogroman broj navijača i jedna od glavnih tema preko bare su restorani i kafići. Prije nekoliko dana pukla je vijest kako su navijači Škotske popili skoro sve pivo u Bostonu, a sada su u New Yorku tema napojnice. Tamošnji konobari i vlasnici ugostiteljskih objekata ostali su začuđeni zbog malog broja napojnica, piše New York Post.

Područje New Yorka i New Jerseyja tijekom utakmica Svjetskog prvenstva na stadionu MetLife preplavilo je oko 1,2 milijuna navijača. Velik priljev gostiju donio je značajan rast prometa barovima, restoranima i ugostiteljskim objektima, no istodobno je otvorio i neočekivan problem za zaposlenike.

Naime, brojni ugostitelji primijetili su da strani posjetitelji često nisu upoznati s američkom kulturom ostavljanja napojnica, koja predstavlja važan dio prihoda konobara i drugog uslužnog osoblja. Kako bi zaštitili svoje zaposlenike od mogućeg gubitka zarade, pojedini restorani u gradovima domaćinima, među kojima su Kansas City, Atlanta i Philadelphia, odlučili su na račune automatski obračunavati napojnicu od 20 posto.

Ugostitelji tvrde da je riječ o privremenoj mjeri prilagođenoj velikom međunarodnom priljevu gostiju, ističući kako zaposlenici u američkom sustavu velik dio svojih primanja ostvaruju upravo zahvaljujući napojnicama. Zbog toga žele izbjeći situacije u kojima bi osoblje ostalo zakinuto zbog različitih navika i običaja posjetitelja koji dolaze iz svih krajeva svijeta.

- Svi su jako dragi, glasni su i sretni, vrlo ugodni. Ali puno ljudi ne ostavlja napojnice - rekla je jedna konobarica.

- Prometno je ujutro, popodne i navečer. Nevjerojatno je. Naravno, ne daju napojnice kao što je normalno ovdje - dodala je jedna od suvlasnica lokala.

Navodi se kako ne vide takvo ponašanje kao zlonamjerno te da konobari razumiju kako su navijači potrošili puno novca za dolazak na SP, ali i da se kultura napojnica razlikuje od države do države.