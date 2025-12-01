Kontroverzni Rumunj poludio na ideju da Hrvat postane izbornik: 'Ubijte se! U Savezu rade luđaci'

Dan nakon što je FCSB u gostima svladao Farul s 2-1, vlasnik rumunjskog velikana Gigi Becali (67) ponovno je izazvao skandal. U istupu za rumunjske medije napao je žene u nogometnom suđenju, govorio o vjeri igrača, ali i žestoko reagirao na informaciju da je trener Dinama iz Bukurešta, hrvatski stručnjak Željko Kopić, kandidat za izbornika Rumunjske.

Prvo se osvrnuo na Dennisa Politica, krilnog igrača FCSB-a.

- Vjerujem u Dennisa Politica, kad Politic eksplodira, mislim da će se cijeli klub oporaviti. Nitko mu ne može oduzeti brzinu i eksplozivnost koje ima. On je vrlo miran, s dobrim manirima. Upoznao sam ga, mora steći samopouzdanje. Treba mu jedna velika utakmica. Možda ga krstim sada, u siječnju, na Bogojavljenje. On je sektaš, učinit ću ga pravoslavcem. Hajde, čovječe, da te učinim pravim čovjekom sa životom u sebi, da te krstim!

To nije prvi put da se bavi religijom svojih igrača. Nedavno je prozivao stopera Mihaija Popescua jer je napustio pravoslavlje i postao pentekostalac, iako ga je na terenu smatrao "najboljim pojačanjem".

Glavni dio njegova istupa bio je vezan uz Dinamo iz Bukurešta i Željka Kopića, s kojim FCSB u subotu, 6. prosinca, igra veliki derbi.

- Bojim li se ja Dinama? Što mi Dinamo može? Bit će teška utakmica, normalno, ali ćemo ih pomesti! Pomest ćemo ih! Oni doista imaju trenera, ali mi imamo momčad. Da, imam i ja trenera, ali broj 1 je Kopić, on je trener. On zna od govana napraviti pitu...

Kad je čuo da je Kopić kandidat za rumunjsku reprezentaciju, izgubio je kontrolu.

- Kad ti postaviš stranog šefa sudaca i postaviš stranog izbornika, bolje se idi upucaj, to znači da si nacija od dva novčića. Upucajte se, dečki! Nemamo muškaraca u ovoj zemlji, od 20 milijuna, da vode instituciju? Nemamo da postavimo trenera iz ove zemlje? Ima da se upucamo ako postavimo stranog trenera u reprezentaciju!

Napao je i Rumunjski nogometni savez zbog licenci.

- Ovi iz Saveza su luđaci! Pusti, čovječe, daj mu licencu da trenira, neka dođe kod Becalija trenirati!

U završnom dijelu kritizirao je i žene u nogometnom suđenju.

- Ja kažem što mislim! Možeš li zamisliti, žena da sudi muškarcima? Odlazi, čovječe, odavde! Oni žele miješati žene s muškarcima, da bude svejedno. Čovječe! Muškarac je muškarac i žena je žena - rekao je, dodajući da šef sudaca Kyros Vassaras postavlja sutkinje "samo da zavara Europljane”

Becalijevi javni ispadi nisu novost. Rumunjski biznismen, vlasnik FCSB-a i jedan od najutjecajnijih ljudi lokalnog nogometa, godinama živi na rubu sportskih i političkih skandala. Od optužbi za otmicu i korupciju do homofobnih i seksističkih izjava te izravnog miješanja u rad trenera. Unatoč tome, i dalje vodi FCSB na isti način, a njegovi istupi redovito izazivaju polemike u Rumunjskoj i regiji. S rumunjskim klubom snage će odmjeriti i zagrebački Dinamo 22. siječnja u sedmoj utakmici ligaške faze Europske lige.