- Nismo sretni u vezi zara\u017eenog igra\u010da, ali smo fokusirani na utakmicu. Nije samo nogomet pogo\u0111en, pogo\u0111eni su nam \u017eivoti. Poku\u0161avamo se fokusirati na ono \u0161to mo\u017eemo kontrolirati. Tu\u017eni smo, ali je zdravstveno osoblje u kontaktu s igra\u010dem i nadam se da \u0107e nam se brzo vratiti. Ve\u0107 smo se testirali ovaj tjedan, sve je bilo u redu. Za mene nema rizika za odr\u017eavanje utakmice, sto\u017eer prati sve vrlo detaljno.

Reims je zavr\u0161io \u010dak tri mjesta\u00a0ispred Monaca, na \u0161estom izboriv\u0161i Europu, ali samo s bodom vi\u0161e. Svojim utakmicama taj klub vjerojatno nije dobio puno novih navija\u010da sa strane budu\u0107i da je u 28 utakmica zabio 26 golova, a primio 21.

- Reims je dobro poslo\u017eena mom\u010dad, to je klub s jednim od najmanjih bud\u017eeta lige, ali su rezultati odli\u010dni i sve pohvale klubu i treneru - komplimentirao je protivnicima biv\u0161i hrvatski izbornik \u010diji je novi klub upravo iz Remisa doveo poja\u010danje.

- Sre\u0107om smo ugrabili jednog od njihovih najboljih igra\u010da i sretni smo \u0161to je Axel Disasi s nama. Imali su najbolju obranu pro\u0161le sezone, ali smo uvjereni u na\u0161e snage. U nedjelju \u0107emo igrati rano (13 sati, nap. a.), bit \u0107e vru\u0107e i to je otegotna okolnost za obje mom\u010dadi. Mislim da \u0107e bolje \u0161anse za pobjedu imati ekipa koja \u0107e imati posjed.

Kovač debitira protiv najvećeg iznenađenja protekle sezone kojem je uzeo najboljeg igrača

Već smo se testirali ovaj tjedan, sve je bilo u redu. Za mene nema rizika za održavanje utakmice, stožer prati sve vrlo detaljno, rekao je Niko Kovač uoči prve službene utakmice na klupi Monaca protiv Reimsa

<p><strong>Niko Kovač </strong>na novom je početku. Nakon Njemačke te <strong>Eintrachta i Bayerna</strong> prihvatio se posla u Francuskoj, u <strong>Monacu</strong>. Pritiska kao onog u Münchenu više neće biti, ali u Kneževinu su ga doveli jer žele bolje od devetog mjesta na kojem su se našli u trenutku prekida i završetka prošle sezone. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kovač slavi naslov s Bayernom</strong></p><p>- Na kraju smo pet tjedana priprema, mislim da smo dobro iskoristili vrijeme za zajednički rad i upoznavanje. Radujemo se susretu. Nismo nervozni, već nestrpljivo čekamo početak sezone - rekao je Kovač u najavi svog službenog debija u nedjelju protiv <strong>Reimsa</strong>.</p><p>S Eintrachtom je dobivao pohvale za nogomet koji je gajio, s Bayernom, jer su očekivanja bila veća, baš i ne, a što će ponuditi s Monacom?</p><p>- Ideja je igrati agresivno, kazao sam da želim igrati s više trke kad imamo loptu. Ideja je imali loptu u posjedu, stvarati šanse, igrati napadački, ali i držati dobar balans. Ne mislim da je naša priprema gotova, ali mislim da smo na dobrom putu. Mislim da su igrači brzo prihvatili što želimo postići i to je ohrabrujuće.</p><p>Francuska je prva velika liga koja je počela, ali zdravstveni problemi s početkom nisu nestali. U Monacu jedan je igrač imao pozitivan test na korona virus.</p><p>- Nismo sretni u vezi zaraženog igrača, ali smo fokusirani na utakmicu. Nije samo nogomet pogođen, pogođeni su nam životi. Pokušavamo se fokusirati na ono što možemo kontrolirati. Tužni smo, ali je zdravstveno osoblje u kontaktu s igračem i nadam se da će nam se brzo vratiti. Već smo se testirali ovaj tjedan, sve je bilo u redu. Za mene nema rizika za održavanje utakmice, stožer prati sve vrlo detaljno.</p><p>Reims je završio čak tri mjesta ispred Monaca, na šestom izborivši Europu, ali samo s bodom više. Svojim utakmicama taj klub vjerojatno nije dobio puno novih navijača sa strane budući da je u 28 utakmica zabio 26 golova, a primio 21.</p><p>- Reims je dobro posložena momčad, to je klub s jednim od najmanjih budžeta lige, ali su rezultati odlični i sve pohvale klubu i treneru - komplimentirao je protivnicima bivši hrvatski izbornik čiji je novi klub upravo iz Remisa doveo pojačanje.</p><p>- Srećom smo ugrabili jednog od njihovih najboljih igrača i sretni smo što je <strong>Axel Disasi</strong> s nama. Imali su najbolju obranu prošle sezone, ali smo uvjereni u naše snage. U nedjelju ćemo igrati rano (13 sati, nap. a.), bit će vruće i to je otegotna okolnost za obje momčadi. Mislim da će bolje šanse za pobjedu imati ekipa koja će imati posjed.</p>