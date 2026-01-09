Kovač otkrio kako je napravio čudo u Dortmundu: Treneri ne bi trebali davati previše uputa!

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač (54) radi sjajan posao na klupi njemačkog prvoligaša Borussije Dortmund. Podsjetimo, Kovač je u prošloj sezoni izveo malo čudo, preuzeo je "žuto-crne" u trenutku velike krize. Unatoč teškim okolnostima, kao i četiri poraza u prvih šest ligaških susreta, Hrvat je izveo njemački klub na pravi kurs i podigao ga s 11. mjesta na ljestvici do laskave titule viceprvaka.

Poseban naglasak Kovač je stavio na čvrstu obranu koja je u petnaest prvenstvenih utakmica ove sezone primila samo dvanaest golova. Lars Ricken, sportski direktor kluba, Kovačev je rad opisao kao "jedan od najvećih trenerskih uspjeha u povijesti Dortmunda".

Takvi komplimenti dobivaju na težini kada se uzme u obzir da je Kovač preuzeo momčad dok je bila na jedanaestom mjestu ljestvice, samo četrnaest kola prije kraja sezone, s minimalnim šansama za plasman u Ligu prvaka. Danas, pod njegovim vodstvom, prolazak u nokaut fazu najelitnijeg europskog natjecanja izgleda kao realan cilj.

Kovač je dao veliki intervju za The Athletic, u kojem je otkrio što očekuje i zahtjeva od svojih igrača i kako je tako brzo transformirao njemačkog velikana koji je posljednjih godina lutao i tražio identitet.

- Znao sam da moram promijeniti neke stvari, ali znao sam da te promjene moraju biti jednostavne. I to je postao naš moto, KISS (na engleskom 'keep it simple, stupid', u prijevodu 'neka bude jednostavno i glupo', nap. autora). To nam je pomoglo - rekao je Kovač te objasnio...

- Nemoguće je sve promijeniti i okrenuti momčad za 180 stupnjeva. Nogometaši bi primali previše uputa od trenera. A nad njima je ionako već pritisak da igraju najbolji nogomet i ostvare naše ciljeve. Jednostavno, bilo bi previše kada bi i treneri pokušali sve promijeniti. Tako možete napraviti više štete nego dobroga.

Male sitnice napravile su veliku razliku u Kovačevoj momčadi.

- Radili smo na malim stvarima. A igrači su imali potrebnu kvalitetu kako bi se brzo prilagodili na te promjene - objasnio je.

Naravno, Kovač ima svoju viziju i identitet koji želi stvoriti u Dortmundu.

- Nisam drugačiji od ostalih trenera, imam svoje ideje i viziju, ali to je nešto što zahtjeva vrijeme.