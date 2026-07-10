Kovač se riješio problematične zvijezde, kupila ga Barcelona

Najpoznatiji svjetski stručnjak za nogometne transfere, Fabrizio Romano, svojom je poznatom uzrečicom "Here we go!" potvrdio vijest koju su navijači Barcelone dugo čekali. Katalonski velikan osigurao je potpis njemačkog napadača Karima Adeyemija, čime je zaključen jedan od najiščekivanijih poslova ljetnog prijelaznog roka.

🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴



Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.



Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

Prema Romanovim informacijama, klubovi su postigli dogovor oko odštete koja iznosi 22 milijuna eura, uz dodatnih sedam milijuna eura mogućih bonusa. Ti bonusi vezani su za klupske uspjehe, poput osvajanja naslova, kao i za broj Adeyemijevih nastupa u dresu novog kluba.

Ono što je posebno naglašeno u objavi jest činjenica da je Adeyemi inzistirao isključivo na prelasku u Barcelonu, odbivši druge ponude. S katalonskim klubom potpisat će ugovor na pet godina, čime Barcelona osigurava dugoročno rješenje u napadu.

Adeyemi je imao poprilično turbulentnu sezonu. Sve je počelo aferom koja je odjeknula u njemačkim medijima. Otkriveno je da je Adeyemi kažnjen s čak 450.000 eura zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nogometaš se kasnije javno ispričao putem Instagrama, objašnjavajući kako je iz znatiželje putem interneta naručio "misterioznu kutiju", ne znajući da se u njoj nalaze predmeti zabranjeni njemačkim zakonom bez posebne dozvole, poput boksera i elektrošokera. Situacija je postala još bizarnija kada je otkriveno da je problem nastao jer je prijatelj greškom pokupio krivi paket dok je Adeyemi bio na odmoru. Kutija s oružjem otkrivena je tijekom sigurnosne provjere u zračnoj luci. Iako klub nije uveo sportske sankcije, ovaj je incident ozbiljno narušio Adeyemijev imidž.

Kovačeva čvrsta ruka i eskalacija na klupi

Iako je Niko Kovač isprva stao u obranu svog igrača, odnos je ubrzo postao napet. Adeyemijevo neprofesionalno ponašanje postalo je problematično, a sve je kulminiralo na utakmici protiv Borussije Mönchengladbach. Nakon što ga je Kovač zamijenio u 60. minuti, vidno frustrirani Adeyemi krenuo je ravno u svlačionicu, no put mu je prepriječio sportski direktor Sebastian Kehl i poslao ga natrag na klupu.

​- Rekao sam mu: Nećeš ići u svlačionicu, sjedit ćeš ondje. Izmjena je bila potpuno opravdana. Karim nije igrao dobro. Bit će kažnjen zbog ovoga. Ne želim vidjeti takvu reakciju, kao ni trener ni bilo tko drugi - izjavio je Kehl nakon utakmice.

Foto: R4094 Gladys Chai von der Laage

Klub ga je kaznio s dodatnih 90.000 eura, a ni Kovač mu nije ostao dužan na konferenciji za medije, jasno poručivši kako je razlog zamjene isključivo loša igra.

​- Razlog zamjene bila je, vrlo jasno, njegova izvedba. Mislim da smo svi bili na stadionu i, reći ću sasvim jasno, nije bio dobar. To sam mu rekao i na poluvremenu - rekao je Kovač i dodao:

​- Samo tražim osnove. Ono što je napravio nije bilo u redu.

Ovo nije bio prvi takav ispad. Mladi napadač prethodno je upozoren zbog bacanja boce s vodom nakon izmjene na utakmici protiv Kölna, što je potvrdilo da je Kovačevo strpljenje pri kraju.

*Uz korištenje AI-ja