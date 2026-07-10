Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTVRDIO ROMANO

Kovač se riješio problematične zvijezde, kupila ga Barcelona

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Kovač se riješio problematične zvijezde, kupila ga Barcelona
Foto: R7087 Joachim Bywaletz
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Adeyemi je imao poprilično turbulentnu sezonu. Sve je počelo aferom koja je odjeknula u njemačkim medijima. Otkriveno je da je Adeyemi kažnjen s čak 450.000 eura zbog ilegalnog posjedovanja oružja

Admiral

Najpoznatiji svjetski stručnjak za nogometne transfere, Fabrizio Romano, svojom je poznatom uzrečicom "Here we go!" potvrdio vijest koju su navijači Barcelone dugo čekali. Katalonski velikan osigurao je potpis njemačkog napadača Karima Adeyemija, čime je zaključen jedan od najiščekivanijih poslova ljetnog prijelaznog roka.

Prema Romanovim informacijama, klubovi su postigli dogovor oko odštete koja iznosi 22 milijuna eura, uz dodatnih sedam milijuna eura mogućih bonusa. Ti bonusi vezani su za klupske uspjehe, poput osvajanja naslova, kao i za broj Adeyemijevih nastupa u dresu novog kluba.

Ono što je posebno naglašeno u objavi jest činjenica da je Adeyemi inzistirao isključivo na prelasku u Barcelonu, odbivši druge ponude. S katalonskim klubom potpisat će ugovor na pet godina, čime Barcelona osigurava dugoročno rješenje u napadu.

KARIM ADEYAMI Kovač ostaje bez jedne od svojih zvijezda? Katalonci su 'zagrizli'
Kovač ostaje bez jedne od svojih zvijezda? Katalonci su 'zagrizli'

Adeyemi je imao poprilično turbulentnu sezonu. Sve je počelo aferom koja je odjeknula u njemačkim medijima. Otkriveno je da je Adeyemi kažnjen s čak 450.000 eura zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nogometaš se kasnije javno ispričao putem Instagrama, objašnjavajući kako je iz znatiželje putem interneta naručio "misterioznu kutiju", ne znajući da se u njoj nalaze predmeti zabranjeni njemačkim zakonom bez posebne dozvole, poput boksera i elektrošokera. Situacija je postala još bizarnija kada je otkriveno da je problem nastao jer je prijatelj greškom pokupio krivi paket dok je Adeyemi bio na odmoru. Kutija s oružjem otkrivena je tijekom sigurnosne provjere u zračnoj luci. Iako klub nije uveo sportske sankcije, ovaj je incident ozbiljno narušio Adeyemijev imidž.

Kovačeva čvrsta ruka i eskalacija na klupi

Iako je Niko Kovač isprva stao u obranu svog igrača, odnos je ubrzo postao napet. Adeyemijevo neprofesionalno ponašanje postalo je problematično, a sve je kulminiralo na utakmici protiv Borussije Mönchengladbach. Nakon što ga je Kovač zamijenio u 60. minuti, vidno frustrirani Adeyemi krenuo je ravno u svlačionicu, no put mu je prepriječio sportski direktor Sebastian Kehl i poslao ga natrag na klupu.

​- Rekao sam mu: Nećeš ići u svlačionicu, sjedit ćeš ondje. Izmjena je bila potpuno opravdana. Karim nije igrao dobro. Bit će kažnjen zbog ovoga. Ne želim vidjeti takvu reakciju, kao ni trener ni bilo tko drugi - izjavio je Kehl nakon utakmice.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Foto: R4094 Gladys Chai von der Laage

Klub ga je kaznio s dodatnih 90.000 eura, a ni Kovač mu nije ostao dužan na konferenciji za medije, jasno poručivši kako je razlog zamjene isključivo loša igra.

​- Razlog zamjene bila je, vrlo jasno, njegova izvedba. Mislim da smo svi bili na stadionu i, reći ću sasvim jasno, nije bio dobar. To sam mu rekao i na poluvremenu - rekao je Kovač i dodao:

​- Samo tražim osnove. Ono što je napravio nije bilo u redu.

Ovo nije bio prvi takav ispad. Mladi napadač prethodno je upozoren zbog bacanja boce s vodom nakon izmjene na utakmici protiv Kölna, što je potvrdilo da je Kovačevo strpljenje pri kraju.

*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Hajduk - Žilina 2-0: 'Bili' sjajno otvorili sezonu! Brazilac zabio prvi gol, Livaja dobio 5 minuta
POGLEDAJTE VIDEO

Hajduk - Žilina 2-0: 'Bili' sjajno otvorili sezonu! Brazilac zabio prvi gol, Livaja dobio 5 minuta

Poljud je izviždao Garciju zbog sukoba s Livajom, kojega je trener ostavio na klupi. Brajkovićev je eurogol otključao Slovake, Marešić umalo zabio najbizarniji autogol ikad, a onda se Dalisson predstavio golčinom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026