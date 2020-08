Kovačev Monaco prvi put slavio

<p>Hrvatski trener i bivši izbornik <strong>Niko Kovač </strong>ostvario je premijernu pobjedu na klupi <strong>Monaca </strong>nakon što je momčad iz Kneževine u susretu 2. kola francuske <strong>Ligue 1</strong> na gostovanju porazila <strong>Metz </strong>s 1-0.</p><p>Monaco je otvorio sezonu domaćim remijem (2-2) protiv iznenađenja prošle sezone <strong>Reimsa</strong>, a u drugom kolu stigao je i do pobjede.</p><p>Pogodak odluke zabio je <strong>Benoit Badiashille </strong>u 22. minuti. Momčad iz Kneževine završila je susret s igračem manje nakon što je u prvoj minuti drugog poluvremena isključen <strong>Youssouf Fofana </strong>zbog drugog žutog kartona.</p><p>Sezona je za Kovača krenula dobro uzevši u obzir da je posljednje dvije godine Monaco rasprodao sve zvijezde pa je prošle završio na devetom, a pretprošle na tek 17. mjestu lige. Hrvatski trener uhvatio se u koštac s teškim zadatkom, no za sada je rezultatski sve na mjestu.</p><p>- Želim da igramo agresivnim stilom. Svjestan sam da nas to čini ranjivima, ali želim da stvorimo više prilika od protivnika. Nakon šest tjedana nije sve perfektno, ali sretan sam napretkom. Dajte nam malo vremena i kvaliteta će se vidjeti - govorio je Kovač.</p><p>Monaco trenutno drži treće mjesto prvenstva, a u idućem kolu dočekuje <strong>Nantes</strong>.</p>