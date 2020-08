Tako to rade gospoda: Kovač je čestitao Flicku na osvajanju LP-a

<p>Nakon sedam godina <strong>Bayern </strong>se opet popeo na krov Europe. Jedanaest utakmica i jedanaest pobjeda, stopostotan učinak što nikome prije nije uspjelo u Ligi prvaka. Još jednom, bravo Bavarci!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bayern slavi naslov prvaka</strong></p><p>Naslov će se pisati <strong>Hansiju Flicku</strong>, ali isto tako i da je <strong>Niko Kovač </strong>započeo Bayernov put prema šestom peharu Lige prvaka. Bivši izbornik Hrvatske početkom studenog prošle godine dobio je otkaz, ali zadržao je očito dobre veze sa svojim nasljednikom i ponekim igračima.</p><p>- Poslao sam Hansiju i nekim igračima poruku i čestitao im na naslovu koji su zaslužili - otkrio je Kovač koji je finale protiv PSG-a gledao u malom društvu, a prenio <a href="https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fussball-fc-bayern-triple-kovac-flick-72555388.bild.html" target="_blank"><strong>Bild</strong></a>.</p><p>- Napisao sam da su odradili zaista sjajnu sezonu u Europu, da su dominirali i da su najbolji. Nije bilo dvojbe za mene da će Bayern slaviti u finalu.</p><p>Kovač, danas trener <strong>Monaca</strong>, samo je uzvratio na Flickove čestitke nakon osvajanja Bundeslige kada Bayernov trener nije zaboravio zahvaliti čovjeku kojem je bio pomoćnik.</p><p>- Ne smijemo zaboraviti i našeg bivšeg trenera. Veliko hvala Niki Kovaču. I <strong>Robertu</strong>. Oni su bili tu do početka studenog. Nitko ne osvaja naslov sam, radi se to timskim radom. Hvala, Niko i Roberte, ovo je i vaša titula - govorio je Flick.</p><p>Tako to rade gospoda. Uostalom, Bayern je takav klub premda uvijek ima i bit će izoliranih slučajeva i nezadovoljnih kao što je pod Kovačem bio <strong>Thomas Muller.</strong> A kako je on čovjek čiji se glas u svlačionici čuje i poštuje, Kovačeva je pozicija lagano klizila iz sigurne.</p><p>- Ako vas žena pošalje u kupovinu s instrukcijama, onda točno znate što trebate napraviti. Ali ako vam ne da točne instrukcije, stojite ispred polica i postoji velik rizik da večera neće biti dobra - govorio je protekle sezone Muller o Kovačevim trenerskim idejama...</p>