KIKS U GOSTIMA

Kovačeva Borussia prosula je bodove u povratku Bundeslige

Piše HINA,
Kovačeva Borussia prosula je bodove u povratku Bundeslige
Drama u Frankfurtu! Eintracht i Borussia Dortmund odigrali spektakularnih 3-3. Gol u 96. minuti spasio Borussiju od poraza. Niko Kovač i dalje drugi na tablici, Eintracht sedmi

Nastavljena je Bundesliga, a napeta je bila prva utakmica 16. kola koja je završila bez pobjednika, nogometaši Eintrachta i dortmundske Borussije su odigrali 3-3 u Frankfurtu. Borussia Dortmund koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač, vodila je 1-0 i 2-1, ali se na kraju spašavala i spasila poraza golom u 96. minuti. Prethodno je Eintracht pogodak za 3-2 zabio u 92. minuti.

Borussia (D) je povela već u 10. minuti pogotkom Beiera. Domaćin se brzo uspio vratiti i to nakon što je Uzun pogodio s bijele točke u 22. minuti.

BIVŠI IZBORNIK 'VATRENIH' Kovač otkrio kako je napravio čudo u Dortmundu: Treneri ne bi trebali davati previše uputa!
Kovač otkrio kako je napravio čudo u Dortmundu: Treneri ne bi trebali davati previše uputa!

Sve do 68. minute stajalo je 1-1 kada je gostujući igrač Nmecha potegnuo s 18 metara, a lopta se nekako od vratnice odbila i ušuljala u domaću mrežu za 2-1 Borussije (D). Tom prilikom gosti su još kraće nego u prvom dijelu uživali u vodstvu jer je već u 71. minuti ovozimsko pojačanje Eintrachta Ebnoutalib pogodio za 2-2.

Sve do kraja gosti su dominirali, okvir vrata je spašavao domaćina koji je potom poveo. U 92. minuti je Dahoud dobro pucao s desetak metara iskosa za 3-2 i veliko domaće slavlje. No, Eintracht nije zadržao pobjedu već je u 96. minuti Chukwuemeka zabio za konačnu podjelu bodova i 3-3.

Oba su kluba ostala na svojim pozicijama, Eintracht je sedmi, a Borussia (D) druga.

