Kovačeva Borussia izgubila u posljednjim minutama susreta

U dvoboju dvije Borussije, susretu 32. kola njemačke Bundeslige, nogometaši iz Moenchengladbacha su kao domaćini pobijedili s 1-0.

Već ranije je Borussia Dortmund, sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač, osigurala nastup i iduće sezone u Ligi prvaka, dok je imenjak iz Moenchengladbacha i prije ovih 90 minuta bio relativno miran po pitanju ostanka u eliti. Ovom pobjedom je Borussia Moenchengladbach i matematički osigurala ostanak.

Nije bilo previše pravih prilika u ovom susretu, s tim da se igra rasplamsavala kako se bližio kraj. Odluka je pala u 88. minuti kada je nakon lijepe asistencije Reitza gol za tri boda domaćina postigao Tabaković.

Nogometaši Mainza pobijedili su u Hamburgu St. Pauli s 2-1 u prvom nedjeljnom ogledu 32. kola čime se nastavlja dramatična završnica sezone za domaćina. St. Pauli je ostao na 16. mjestu ljestvice, a momčad će s te pozicije na kraju sezone dodatno razigravati za ostanak u eliti. St Pauli ima bod više od Wolfsburga, ali i utakmicu više te tri boda ispred Heidenheima, koji je trenutačno posljednji na ljestvici.

Mainz je u prvom poluvremenu stekao dva gola prednosti nakon pogodaka Tietza u šestoj i Mwene u 40. minuti. U nastavku ogleda gosti iz Mainza su jednostavno čuvali prednost, a nije im naškodio niti primljeni pogodak u 88. minuti. Tada je Ceesay bio strijelac počasnog gola za domaćina.