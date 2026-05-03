Obavijesti

Sport

Komentari 0
BUNDESLIGA

Kovačeva Borussia izgubila u posljednjim minutama susreta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kovačeva Borussia izgubila u posljednjim minutama susreta
Foto: Robin Rudel

Ovom pobjedom je Borussia Moenchengladbach i matematički osigurala ostanak. Odluka je pala u 88. minuti kada je nakon lijepe asistencije Reitza gol za tri boda domaćina postigao Tabaković.

Admiral

U dvoboju dvije Borussije, susretu 32. kola njemačke Bundeslige, nogometaši iz Moenchengladbacha su kao domaćini pobijedili s 1-0.

Već ranije je Borussia Dortmund, sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač, osigurala nastup i iduće sezone u Ligi prvaka, dok je imenjak iz Moenchengladbacha i prije ovih 90 minuta bio relativno miran po pitanju ostanka u eliti. Ovom pobjedom je Borussia Moenchengladbach i matematički osigurala ostanak.

Nije bilo previše pravih prilika u ovom susretu, s tim da se igra rasplamsavala kako se bližio kraj. Odluka je pala u 88. minuti kada je nakon lijepe asistencije Reitza gol za tri boda domaćina postigao Tabaković.

NAKON NIZA KRITIKA Njemački novinar brani Kovača: 'Izvukao je maksimum iz ekipe'
Njemački novinar brani Kovača: 'Izvukao je maksimum iz ekipe'

Nogometaši Mainza pobijedili su u Hamburgu St. Pauli s 2-1 u prvom nedjeljnom ogledu 32. kola čime se nastavlja dramatična završnica sezone za domaćina. St. Pauli je ostao na 16. mjestu ljestvice, a momčad će s te pozicije na kraju sezone dodatno razigravati za ostanak u eliti. St Pauli ima bod više od Wolfsburga, ali i utakmicu više te tri boda ispred Heidenheima, koji je trenutačno posljednji na ljestvici.

OSIGURALA LIGU PRVAKA VIDEO Kovačeva Borussia razbila Matanovićev Freiburg!
VIDEO Kovačeva Borussia razbila Matanovićev Freiburg!

Mainz je u prvom poluvremenu stekao dva gola prednosti nakon pogodaka Tietza u šestoj i Mwene u 40. minuti. U nastavku ogleda gosti iz Mainza su jednostavno čuvali prednost, a nije im naškodio niti primljeni pogodak u 88. minuti. Tada je Ceesay bio strijelac počasnog gola za domaćina.

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026