SUTRA PROTIV ISTRE

Kovačević: Konkurira i Lisica, a želimo im vratiti za poraz u Puli

Piše Hrvoje Tironi,
Kovačević: Konkurira i Lisica, a želimo im vratiti za poraz u Puli
Zagreb: Dinamov trener, Mario Kovačević, najavio utakmicu sa Osijekom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Odlasci? Ne bih ih više trebalo biti, moramo samo vidjeti još situaciju oko Nevistića. Dolasci? Stalno razgovaram s ljudima u klubu koji su zaduženi za to, ali zadovoljan sam svojom momčadi, kaže trener Dinama

Dinamo se, poslije remija na Rujevici (0-0), vraća u Maksimir. Vodeća momčad HNL-a danas (od 15 sati) dočekuje Istru. Zagrepčani će od prve minute tražiti put do novih bodova, svjesni kako su im posljednji dvoboji s Puljanima znali biti prilično napeti. I kako im je baš Istra 9. studenog nanijela posljednji prvenstveni poraz. Tad je na Aldu Drosini bilo 2-1...

- Dobro je stanje u svalčionici, imali smo dosta miran tjedan. Radili smo najviše onog što nam je nedostajalo na Rujevici. Dečki rade dobro, nemamo ni ozljeda, svi se polako vraćaju osim Bennacera, svi su nam u konkurenciji. Očekujem tešku utakmicu, ali igramo na našem Maksimiru, tu nam igraju samo pobjede - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Proljeće smo dobro otvorili, posebice na Maksimiru. Doma smo protiv FCSB-a i Vukovara stvarali puno prilika, zabili čak sedam golova, tako želimo i nastaviti. Neće biti lagano, Istra igra jako dobro, bore se za Europu. Dobili su nas u Puli, Hajduka i Varaždina su svladali u gostima, imaju dosta dobrih igrača. ali iskaču Marešić, Prevljak, Lončar... Svjesni smo njihove kvalitete, ali vjerujem u naše dečke, jedva čekam sutrašnju utakmicu. Imamo veliki sportski motiv, želimo im vratiti za onaj poraz u Puli.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sastav?

- Vidjet ćemo, imamo još jedan trening, ali nemamo što kalkulirati. Uvijek kažem kako nam je HNL najvažniji, daleko je četvrtak i Genk, o tome ćemo razmišljati kasnije. O sastavu ćemo odlučiti poslije zadnjeg treninga. Drago mi je što je Lisica u punom pogonu, konkurirat će za sutrašnju utakmicu. 

Do kraja prijelaznog roka su još četiri dana...

- Odlasci? Ne bi ih trebalo biti, vidjet ćemo još situaciju oko Nevistića. Dolasci? Nemamo tu što konkretno pričati, redovito komuniciram s ljudima u klubu koji su zaduženi za te stvari. Ja sam spreman na sve, zadovoljan onima koje imam na raspolaganju. I sutra želimo pobjedu - završio je Kovačević

